kluychkooleg написав:..... Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют. Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал. Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня. А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да. Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала." Почему с ваучером дешевле?
kluychkooleg написав:..... Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют. Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал. Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня. А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да. Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала." Почему с ваучером дешевле?
Думаю, догадаться не сложно - туроператор доплачивает лаборатории за тест.
kluychkooleg написав:Слушаю BBC на английском. Уже наезжают и на Джонсон энд Джонсон - тоже случаи тромбоза, как у Зенеки. У Джонсона - 4, у Зенеки - 5. Примущество Джонсона - колется одной дозой.
Честно говоря, не очень понимаю. Зенека, вроде, просто убитый вирус. В таком случае также тромбозы должны быть и просто от ковида, но в заметно большем количестве. Или те, у кого он мог быть от болезни, умирают раньше от других причин?
ЛАД написав:Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала." Почему с ваучером дешевле?
Думаю, догадаться не сложно - туроператор доплачивает лаборатории за тест.
Туроператору пох, в какую лаборатории турист пойдет делать тест. Поэтому скорее лаборатория делает скидку туристу, чтобы туроператор направлял именно в эту лабораторию.
kluychkooleg написав:..... Я вам советовать ничего не могу. А сам делаю анализы в "Аналитике".
"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют. Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал. Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня. А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да. Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала." Почему с ваучером дешевле?
Нет сертифицированных лабораторий для поездок. Есть справка на английском - вот и весь секрет
Starikan написав:"Аналитика" - хорошая лаборатория, мне рекомендовали знакомые врачи. Но против Синево они тоже ничего не имеют. Обычно делаю в Синево - она в двух шагах от меня, а Аналитика - ехать две ост. метро.
Делаем тоже в Синево. Об Аналитике просто не знал. Сейчас благодаря Олегу посмотрел и обнаружил в двух шагах от меня. А они сертифицированы для ПЦР для поездки за границу?
P.s. Посмотрел у них на сайте, написано, что да. Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала." Почему с ваучером дешевле?
Нет сертифицированных лабораторий для поездок. Есть справка на английском - вот и весь секрет
Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде. Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь
kluychkooleg написав:Слушаю BBC на английском. Уже наезжают и на Джонсон энд Джонсон - тоже случаи тромбоза, как у Зенеки. У Джонсона - 4, у Зенеки - 5. Примущество Джонсона - колется одной дозой.
Честно говоря, не очень понимаю. Зенека, вроде, просто убитый вирус. В таком случае также тромбозы должны быть и просто от ковида, но в заметно большем количестве.
Было немало случаев в прошлом году, когда человек выздоравливал от ковида, а потом через неделю-две-три умирал от тромбоза.. Сейчас такого мало, потому что назначают пост-ковидное лечение с препаратами от тромбоза.
Faceless написав:Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде. Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь
Faceless написав:Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде. Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь