ЛАД написав:Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала." Почему с ваучером дешевле?
Думаю, догадаться не сложно - туроператор доплачивает лаборатории за тест.
Туроператору пох, в какую лаборатории турист пойдет делать тест. Поэтому скорее лаборатория делает скидку туристу, чтобы туроператор направлял именно в эту лабораторию.
Туроператоры - это что-то вроде риелторов - ненужные паразиты-посредники. Риелторы - между жильем и ленивым квартиросъемщиком. Туроператоры - между отдыхом и ленивым туристом. Я тоже начинал с турорператоров. Но быстро понял, что это бесполезные посредники. Я всегда больше знал о стране, об отелях, чем они. Я приходил и просто тыкал - вот этот тур хочу. Если бы я отдавал им на откуп, они на 100% нашли бы вариант в два раза дороже, но хуже. То есть я делал за них их работу, а они за это брали с меня деньги. Уже давно путешествую сам, сам заказываю билеты, сам планирую путешествие, сам бронирую жилье. А всем туроператорам желаю быстрейшего разорения.
Faceless написав:Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде. Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь
Каким боком МОЗ Украины к миграционной службе другого государства? Вы куда ехали? Посмотрим вместе сайт миграционки той страны и попробуем найти сертифицированные лаборатории Украины, а так же ещё миллион 182 стран мира на въезд в Украину уже интересней информация от МОЗ Украины, а на выезд - не очень, особенно сертифицированных, я свою страну очень хорошо знаю с рекомендациями для своих )))
stm написав:[quote="5208043:Faceless"] Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде. Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь
Каким боком МОЗ Украины к миграционной службе другого государства? Вы куда ехали? Посмотрим вместе сайт миграционки той страны и попробуем найти сертифицированные лаборатории Украины, а так же ещё миллион 182 стран мира на въезд в Украину уже интересней информация от МОЗ Украины, а на выезд - не очень, особенно сертифицированных, я свою страну очень хорошо знаю с рекомендациями для своих )))[/quote]Летел на Шри Ланку, мне по большому счету было всё равно где, просто нужен был тест с переводом на английский, ну Синево там не было, да и среди их услуг не помню такого, пошёл в другую тоже рядом. Какая мне по большому счету разница, из какой компании девочка мне будет в носу ковырять
Летел на Шри Ланку, мне по большому счету было всё равно где, просто нужен был тест с переводом на английский, ну Синево там не было, да и среди их услуг не помню такого, пошёл в другую тоже рядом. Какая мне по большому счету разница, из какой компании девочка мне будет в носу ковырять[/quote]
"Синево"выдают результат на английском+с QR-кодом, по которому результат находится на их сайте
kluychkooleg написав:Уже давно путешествую сам, сам заказываю билеты, сам планирую путешествие, сам бронирую жилье. А всем туроператорам желаю быстрейшего разорения.
Конечно, если ехать в отель "две звезды", то выгоднее делать все самому Но отдых класса люкс выгоднее брать у туроператоров, особенно "горящие" туры. Потому что туроператоры бронируют большим оптом и как ни крути - в сезон самостоятельно забронировать 5* задешево не получится. Да и зачем мне эта головная боль? Мой толковый турагент быстро все оформит Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.
kluychkooleg написав:Уже давно путешествую сам, сам заказываю билеты, сам планирую путешествие, сам бронирую жилье. А всем туроператорам желаю быстрейшего разорения.
Конечно, если ехать в отель "две звезды", то выгоднее делать все самому Но отдых класса люкс выгоднее брать у туроператоров, особенно "горящие" туры. Потому что туроператоры бронируют большим оптом и как ни крути - в сезон самостоятельно забронировать 5* задешево не получится. Да и зачем мне эта головная боль? Мой толковый турагент быстро все оформит Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.
И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*?