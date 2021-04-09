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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3121312231233124

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:37

  Lady_N написав:
  kluychkooleg написав:
  ЛАД написав:Немного непонятно с ценой - вроде 830+20, но "При наличии ваучера от туроператора стоимость ПЦР-теста для туристов - 680 грн. Дополнительно оплачивается 20 гривен за забор материала."
Почему с ваучером дешевле?


Думаю, догадаться не сложно - туроператор доплачивает лаборатории за тест.

Туроператору пох, в какую лаборатории турист пойдет делать тест. Поэтому скорее лаборатория делает скидку туристу, чтобы туроператор направлял именно в эту лабораторию.


Туроператоры - это что-то вроде риелторов - ненужные паразиты-посредники.
Риелторы - между жильем и ленивым квартиросъемщиком.
Туроператоры - между отдыхом и ленивым туристом.
Я тоже начинал с турорператоров.
Но быстро понял, что это бесполезные посредники.
Я всегда больше знал о стране, об отелях, чем они.
Я приходил и просто тыкал - вот этот тур хочу.
Если бы я отдавал им на откуп, они на 100% нашли бы вариант в два раза дороже, но хуже.
То есть я делал за них их работу, а они за это брали с меня деньги.
Уже давно путешествую сам, сам заказываю билеты, сам планирую путешествие, сам бронирую жилье.
А всем туроператорам желаю быстрейшего разорения.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:39

  Faceless написав:
stm написав:
  Faceless написав:Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде.
Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь

Рекомендованных кем? :)
Ну, перечень лабораторий на сайте МОЗ
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0 ... 0.2020.pdf

Каким боком МОЗ Украины к миграционной службе другого государства? Вы куда ехали? Посмотрим вместе сайт миграционки той страны и попробуем найти сертифицированные лаборатории Украины, а так же ещё миллион 182 стран мира ;) на въезд в Украину уже интересней информация от МОЗ Украины, а на выезд - не очень, особенно сертифицированных, я свою страну очень хорошо знаю с рекомендациями для своих )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:41

  kluychkooleg написав:Слушаю BBC на английском. Уже наезжают и на Джонсон энд Джонсон - тоже случаи тромбоза, как у Зенеки. У Джонсона - 4, у Зенеки - 5. Примущество Джонсона - колется одной дозой.


Можно здесь почитать.
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... -shot.html
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:[quote="5208043:Faceless"]
Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде.
Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь

Рекомендованных кем? :)
Ну, перечень лабораторий на сайте МОЗ
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0 ... 0.2020.pdf

Каким боком МОЗ Украины к миграционной службе другого государства? Вы куда ехали? Посмотрим вместе сайт миграционки той страны и попробуем найти сертифицированные лаборатории Украины, а так же ещё миллион 182 стран мира ;) на въезд в Украину уже интересней информация от МОЗ Украины, а на выезд - не очень, особенно сертифицированных, я свою страну очень хорошо знаю с рекомендациями для своих )))[/quote]Летел на Шри Ланку, мне по большому счету было всё равно где, просто нужен был тест с переводом на английский, ну Синево там не было, да и среди их услуг не помню такого, пошёл в другую тоже рядом. Какая мне по большому счету разница, из какой компании девочка мне будет в носу ковырять
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:49

  Faceless написав:
Летел на Шри Ланку, мне по большому счету было всё равно где, просто нужен был тест с переводом на английский, ну Синево там не было, да и среди их услуг не помню такого, пошёл в другую тоже рядом. Какая мне по большому счету разница, из какой компании девочка мне будет в носу ковырять[/quote]


"Синево"выдают результат на английском+с QR-кодом, по которому результат находится на их сайте
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:01

  kluychkooleg написав:Уже давно путешествую сам, сам заказываю билеты, сам планирую путешествие, сам бронирую жилье.
А всем туроператорам желаю быстрейшего разорения.


Конечно, если ехать в отель "две звезды", то выгоднее делать все самому :roll:
Но отдых класса люкс выгоднее брать у туроператоров, особенно "горящие" туры. Потому что туроператоры бронируют большим оптом и как ни крути - в сезон самостоятельно забронировать 5* задешево не получится. Да и зачем мне эта головная боль? Мой толковый турагент быстро все оформит 8)
Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:12

  Lady_N написав:
  kluychkooleg написав:Уже давно путешествую сам, сам заказываю билеты, сам планирую путешествие, сам бронирую жилье.
А всем туроператорам желаю быстрейшего разорения.


Конечно, если ехать в отель "две звезды", то выгоднее делать все самому :roll:
Но отдых класса люкс выгоднее брать у туроператоров, особенно "горящие" туры. Потому что туроператоры бронируют большим оптом и как ни крути - в сезон самостоятельно забронировать 5* задешево не получится. Да и зачем мне эта головная боль? Мой толковый турагент быстро все оформит 8)
Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.


И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*?
kluychkooleg
 
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