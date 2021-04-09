Додано: П'ят 09 кві, 2021 21:43

stm написав: Faceless написав: stm написав: [quote="5208043:Faceless"]

Слабо верится, что Синево не способны сделать справку на английском - почему же тогда их нет в списках рекомендованных лабораторий, и у них я как-то не видел предложений сделать тест со справкой на английском для предоставления при въезде.

Хотя, обычно я именно Синево пользуюсь

Рекомендованных кем? Рекомендованных кем? Ну, перечень лабораторий на сайте МОЗ

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0 ... 0.2020.pdf Ну, перечень лабораторий на сайте МОЗ

Каким боком МОЗ Украины к миграционной службе другого государства? Вы куда ехали? Посмотрим вместе сайт миграционки той страны и попробуем найти сертифицированные лаборатории Украины, а так же ещё миллион 182 стран мирана въезд в Украину уже интересней информация от МОЗ Украины, а на выезд - не очень, особенно сертифицированных, я свою страну очень хорошо знаю с рекомендациями для своих )))[/quote]Летел на Шри Ланку, мне по большому счету было всё равно где, просто нужен был тест с переводом на английский, ну Синево там не было, да и среди их услуг не помню такого, пошёл в другую тоже рядом. Какая мне по большому счету разница, из какой компании девочка мне будет в носу ковырять