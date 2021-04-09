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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:23
Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.
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Lady_N
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