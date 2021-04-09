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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3122312331243125 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 151 Додано: Суб 10 кві, 2021 08:23 Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..

Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок. Lady_N

Повідомлень: 536 З нами з: 05.07.20 Подякував: 132 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 09:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ukrainian написав: kluychkooleg написав: Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида.

В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю...

А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана. Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида.В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю...А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана.

Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден. Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден. Де можна ще записатися на вакцинацію крім Дії?



Питання для всіх. Де можна ще записатися на вакцинацію крім Дії?Питання для всіх. Binimovich Повідомлень: 4025 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 632 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 09:57 В ходе анализа статистических данных выяснилось, что в южных американских штатах смертность от "ковида" была значительно ниже, чем в регионах с меньшим количеством солнечных дней.

.....

Таким образом, отмечает издание, светотерапию можно и нужно использовать в качестве дополнительного поддерживающего средства в борьбе за жизнь человека, заболевшего "ковидом".

К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета после анализа статистики смертности вследствие заражения коронавирусом в регионах с различным климатом, сообщает издание "Дэйли стар".

https://www.9tv.co.il/item/26567

Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.

Или, по крайней мере, снижение смертности. Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.Или, по крайней мере, снижение смертности. ЛАД 2 Повідомлень: 18767 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4743 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15 Lady_N написав: kluychkooleg написав: Lady_N написав: Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле. Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.



И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*? И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*?



Напр., в условном Париже отдых будет более комфортным, если вы будете жить в 4-5* в максимальной близости к одной из остановок экскурсионного автобуса (это те двухэтажные, которые курсируют по достопримечательностям города, с наушниками с синхронным переводом на каждого пассажира). Для женщин лучше, чтобы недалеко от этой остановки были еще магазины для шоппинга. Напр., Galerie Lafayette в Париже. Напр., в условном Париже отдых будет более комфортным, если вы будете жить в 4-5* в максимальной близости к одной из остановок экскурсионного автобуса (это те двухэтажные, которые курсируют по достопримечательностям города, с наушниками с синхронным переводом на каждого пассажира). Для женщин лучше, чтобы недалеко от этой остановки были еще магазины для шоппинга. Напр., Galerie Lafayette в Париже.



Ясно, не мое это все. Ни организованные экскурсии, ни шоппинг. Не женщина я. Я жил очень много в 5* отелях в европейских столицах, но по работе. А, когда я путешествую сам или отдыхаю, мне гораздо интереснее резерваций для туристов погружение в реальную жизнь места. Поэтому и жить интереснее в аппартаментах или даже в хостеле (если я в городе не день-два), там хоть массу интересных людей со всего мира встретить можно, пообщаться. Ясно, не мое это все. Ни организованные экскурсии, ни шоппинг. Не женщина я. Я жил очень много в 5* отелях в европейских столицах, но по работе. А, когда я путешествую сам или отдыхаю, мне гораздо интереснее резерваций для туристов погружение в реальную жизнь места. Поэтому и жить интереснее в аппартаментах или даже в хостеле (если я в городе не день-два), там хоть массу интересных людей со всего мира встретить можно, пообщаться. kluychkooleg Повідомлень: 576 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 10:16 Binimovich написав: Ukrainian написав: kluychkooleg написав: Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида.

В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю...

А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана. Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида.В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю...А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана.

Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден. Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден. Де можна ще записатися на вакцинацію крім Дії?



Питання для всіх. Де можна ще записатися на вакцинацію крім Дії?Питання для всіх.



В регистратуре своей поликлиники. В регистратуре своей поликлиники. kluychkooleg Повідомлень: 576 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 106 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3122312331243125 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1772705

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32