Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились.. Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.
kluychkooleg написав:Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида. В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю... А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана.
Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден.
В ходе анализа статистических данных выяснилось, что в южных американских штатах смертность от "ковида" была значительно ниже, чем в регионах с меньшим количеством солнечных дней. ..... Таким образом, отмечает издание, светотерапию можно и нужно использовать в качестве дополнительного поддерживающего средства в борьбе за жизнь человека, заболевшего "ковидом".
К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета после анализа статистики смертности вследствие заражения коронавирусом в регионах с различным климатом, сообщает издание "Дэйли стар".
Lady_N написав:Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.
И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*?
Напр., в условном Париже отдых будет более комфортным, если вы будете жить в 4-5* в максимальной близости к одной из остановок экскурсионного автобуса (это те двухэтажные, которые курсируют по достопримечательностям города, с наушниками с синхронным переводом на каждого пассажира). Для женщин лучше, чтобы недалеко от этой остановки были еще магазины для шоппинга. Напр., Galerie Lafayette в Париже.
Ясно, не мое это все. Ни организованные экскурсии, ни шоппинг. Не женщина я. Я жил очень много в 5* отелях в европейских столицах, но по работе. А, когда я путешествую сам или отдыхаю, мне гораздо интереснее резерваций для туристов погружение в реальную жизнь места. Поэтому и жить интереснее в аппартаментах или даже в хостеле (если я в городе не день-два), там хоть массу интересных людей со всего мира встретить можно, пообщаться.
kluychkooleg написав:Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида. В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю... А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана.
Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден.