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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3123312431253126>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:23

Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  kluychkooleg написав:Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида.
В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю...
А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана.

Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден.
Де можна ще записатися на вакцинацію крім Дії?

Питання для всіх.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:57

В ходе анализа статистических данных выяснилось, что в южных американских штатах смертность от "ковида" была значительно ниже, чем в регионах с меньшим количеством солнечных дней.
.....
Таким образом, отмечает издание, светотерапию можно и нужно использовать в качестве дополнительного поддерживающего средства в борьбе за жизнь человека, заболевшего "ковидом".

К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета после анализа статистики смертности вследствие заражения коронавирусом в регионах с различным климатом, сообщает издание "Дэйли стар".

https://www.9tv.co.il/item/26567
Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.
Или, по крайней мере, снижение смертности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15

  Lady_N написав:
  kluychkooleg написав:
  Lady_N написав:Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.


И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*?


Напр., в условном Париже отдых будет более комфортным, если вы будете жить в 4-5* в максимальной близости к одной из остановок экскурсионного автобуса (это те двухэтажные, которые курсируют по достопримечательностям города, с наушниками с синхронным переводом на каждого пассажира). Для женщин лучше, чтобы недалеко от этой остановки были еще магазины для шоппинга. Напр., Galerie Lafayette в Париже.


Ясно, не мое это все. Ни организованные экскурсии, ни шоппинг. Не женщина я. Я жил очень много в 5* отелях в европейских столицах, но по работе. А, когда я путешествую сам или отдыхаю, мне гораздо интереснее резерваций для туристов погружение в реальную жизнь места. Поэтому и жить интереснее в аппартаментах или даже в хостеле (если я в городе на день-два), там хоть массу интересных людей со всего мира встретить можно, пообщаться.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 10 кві, 2021 11:05, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:16

  Binimovich написав:
Ukrainian написав:
  kluychkooleg написав:Все-таки Украина уникальная страна, что в плане финансового рынка, что в плане ковида.
В какой еще стране мира сейчас при огромном дефиците вакцин каждый желающий может получить прививку хоть завтра. Я другой такой страны не знаю...
А все благодаря зомби-населению, которое боится прививок, как черт ладана.

Не знаю звідки у вас така інформація. Мої родичі усі записались в чергу і готові отримати вакцину хоч завтра, але конкретних дат коли потрібно приходити на вакцинацію не отримав жоден.
Де можна ще записатися на вакцинацію крім Дії?

Питання для всіх.


В регистратуре своей поликлиники.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.
Или, по крайней мере, снижение смертности.


Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:49

  Lady_N написав:Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.



Зображення

Кадыров разбрасывает на пол сотки долларов (деньги налогоплательщиков РФ) во время танца своего охранника с участницей конкурса красоты. Можно что-то и на больницы выделить.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:10

  Lady_N написав:Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.

Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями.
В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:12

Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид?
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:23

  hxbbgaf написав:Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид?


Скажите спасибо антипрививочникам. Вакцинируют кого попало потому, что те, кому надо, не хотят.



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