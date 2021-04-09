Додано: Суб 10 кві, 2021 10:15

Lady_N написав: kluychkooleg написав: Lady_N написав: Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле. Сейчас с этими ковидными ограничениями поди разберись по странам, чтоб не вляпаться на самоизоляцию или доп.расходы на ПЦР. Проще набрать турагента, который уже все знает и подскажет, как быстрей, проще, дешевле.



И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*? И в каких странах и при каком стиле отдыха вы бронируете 5*? Например, условный Париж станет менее интересным, если вы будете жить в аппартаментах, а не в 5*?



Напр., в условном Париже отдых будет более комфортным, если вы будете жить в 4-5* в максимальной близости к одной из остановок экскурсионного автобуса (это те двухэтажные, которые курсируют по достопримечательностям города, с наушниками с синхронным переводом на каждого пассажира). Для женщин лучше, чтобы недалеко от этой остановки были еще магазины для шоппинга. Напр., Galerie Lafayette в Париже. Напр., в условном Париже отдых будет более комфортным, если вы будете жить в 4-5* в максимальной близости к одной из остановок экскурсионного автобуса (это те двухэтажные, которые курсируют по достопримечательностям города, с наушниками с синхронным переводом на каждого пассажира). Для женщин лучше, чтобы недалеко от этой остановки были еще магазины для шоппинга. Напр., Galerie Lafayette в Париже.

Ясно, не мое это все. Ни организованные экскурсии, ни шоппинг. Не женщина я. Я жил очень много в 5* отелях в европейских столицах, но по работе. А, когда я путешествую сам или отдыхаю, мне гораздо интереснее резерваций для туристов погружение в реальную жизнь места. Поэтому и жить интереснее в аппартаментах или даже в хостеле (если я в городе на день-два), там хоть массу интересных людей со всего мира встретить можно, пообщаться.