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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3123312431253126

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:25

  hxbbgaf написав:
  Lady_N написав:Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.

Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями.
В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо.


Ну да, так аккуратно (точнее, топорно) вбрасывается - а вот на России хорошо! А в Чечне еще лучше! Путин, введи войска!
Кстати, в Чечне всегда 105% голосов за Путина. Так что не удивлюсь, что там и 105% привитых. По крайней мере, на бумаге.
kluychkooleg
 
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