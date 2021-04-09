hxbbgaf написав:Lady_N написав:Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.
Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями.
В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо.
Ну да, так аккуратно (точнее, топорно) вбрасывается - а вот на России хорошо! А в Чечне еще лучше! Путин, введи войска!
Кстати, в Чечне всегда 105% голосов за Путина. Так что не удивлюсь, что там и 105% привитых. По крайней мере, на бумаге.