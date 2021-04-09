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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3123312431253126 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 151 Додано: Суб 10 кві, 2021 11:25 hxbbgaf написав: Lady_N написав: Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..

Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок. Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.

Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями.

В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо. Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями.В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо.



Ну да, так аккуратно (точнее, топорно) вбрасывается - а вот на России хорошо! А в Чечне еще лучше! Путин, введи войска!

Кстати, в Чечне всегда 105% голосов за Путина. Так что не удивлюсь, что там и 105% привитых. По крайней мере, на бумаге. Ну да, так аккуратно (точнее, топорно) вбрасывается - а вот на России хорошо! А в Чечне еще лучше! Путин, введи войска!Кстати, в Чечне всегда 105% голосов за Путина. Так что не удивлюсь, что там и 105% привитых. По крайней мере, на бумаге. kluychkooleg Повідомлень: 579 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 107 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 12:19 hxbbgaf написав: Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид? Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид?

Старики - это третья очередь (кажется 80+ вторая).



Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ. Старики - это третья очередь (кажется 80+ вторая).Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ. Востаннє редагувалось Starikan в Суб 10 кві, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18044 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 12:36 Starikan написав: Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ. Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.



Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры.. Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры.. Lady_N

Повідомлень: 537 З нами з: 05.07.20 Подякував: 132 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 13:25 Lady_N написав: Starikan написав: Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ. Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ. Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры.. Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры..

Я ошибся - не 10й, а 9й день (если совсем точно - 8 полных суток).

Сатурацию мониторят, к одышке прислушиваются, пока всё нормально.

Я настаивал еще позавчера записаться на КТ, но разве молодежь переспоришь? "Ну будет пневмония, и что, она же вирусная, ее всё равно не лечат".



Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Я ошибся - не 10й, а 9й день (если совсем точно - 8 полных суток).Сатурацию мониторят, к одышке прислушиваются, пока всё нормально.Я настаивал еще позавчера записаться на КТ, но разве молодежь переспоришь? "Ну будет пневмония, и что, она же вирусная, ее всё равно не лечат".Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Starikan 2 Повідомлень: 18044 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2948 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3123312431253126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1772753

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32