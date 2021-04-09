Lady_N написав:Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились.. Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.
Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями. В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо.
Ну да, так аккуратно (точнее, топорно) вбрасывается - а вот на России хорошо! А в Чечне еще лучше! Путин, введи войска! Кстати, в Чечне всегда 105% голосов за Путина. Так что не удивлюсь, что там и 105% привитых. По крайней мере, на бумаге.
hxbbgaf написав:Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид?
Старики - это третья очередь (кажется 80+ вторая).
Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 10 кві, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры..
Starikan написав: Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры..
Я ошибся - не 10й, а 9й день (если совсем точно - 8 полных суток). Сатурацию мониторят, к одышке прислушиваются, пока всё нормально. Я настаивал еще позавчера записаться на КТ, но разве молодежь переспоришь? "Ну будет пневмония, и что, она же вирусная, ее всё равно не лечат".
Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть.