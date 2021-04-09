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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3124312531263127>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:25

  hxbbgaf написав:
  Lady_N написав:Вчера знакомая свекрови общалась с родственниками из Чечни. Говорят, что еще в начале эпидемии Кадыров оборудовал специальные больницы всем новым, а сейчас некоторые больницы закрывают за ненадобностью. Скорые вызывают редко, около 2 раз в неделю. Кто хотел уже привились..
Кстати, в Москве с мая отменяется обязательное ношение масок.

Как любят рашкованские агенты чеченцев. Особенно, когда Джохар (Грозный) стерли с лица земли вместе со всеми жителями.
В рашковании даже официально привито 5% населения, так что не надо.


Ну да, так аккуратно (точнее, топорно) вбрасывается - а вот на России хорошо! А в Чечне еще лучше! Путин, введи войска!
Кстати, в Чечне всегда 105% голосов за Путина. Так что не удивлюсь, что там и 105% привитых. По крайней мере, на бумаге.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:19

  hxbbgaf написав:Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид?

Старики - это третья очередь (кажется 80+ вторая).

Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 10 кві, 2021 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:36

  Starikan написав:Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.


:shock: Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры..
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:25

  Lady_N написав:
  Starikan написав: Младший сын болеет уже 10й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
:shock: Сатурацию мониторите? Может надо сменить врача? 10 дней - это уже много для высокой температуры..

Я ошибся - не 10й, а 9й день (если совсем точно - 8 полных суток).
Сатурацию мониторят, к одышке прислушиваются, пока всё нормально.
Я настаивал еще позавчера записаться на КТ, но разве молодежь переспоришь? "Ну будет пневмония, и что, она же вирусная, ее всё равно не лечат".

Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Даже наш очень давно знакомый врач, почти семейный, не изъявил ни малейшего желания (хотя в ковид не очень верит).
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:25

  Starikan написав:
  hxbbgaf написав:Кого эти долбни вакцинируют? Вчера у Савика показывали вакцинированных, все то чинуши, то секретарки какие-то, то студент, всем по 20-30 лет, это вместо стариков. Они с дуба рухнули или это геноцид?

Старики - это третья очередь (кажется 80+ вторая).

Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.


в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.

шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
Востаннє редагувалось stargazer в Суб 10 кві, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:28

andrein
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:30

  Starikan написав:Я ошибся - не 10й, а 9й день (если совсем точно - 8 полных суток).
Сатурацию мониторят, к одышке прислушиваются, пока всё нормально.
Я настаивал еще позавчера записаться на КТ, но разве молодежь переспоришь? "Ну будет пневмония, и что, она же вирусная, ее всё равно не лечат".
Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть.


Я бы скорую вызвала. Если простая отморозится, то вызвала бы платную. :roll:
Как по мне, если высокая температура держится 5 дней, то надо действовать решительно - врач (не один, так другой), анализы крови, флюорограмма и т.д. и т.п.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:53

  stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ

А кто коллеге всё это назначал и делал?
Он лежал в больнице?
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:03

  Starikan написав:Я настаивал еще позавчера записаться на КТ, но разве молодежь переспоришь? "Ну будет пневмония, и что, она же вирусная, ее всё равно не лечат".

В отношении вирусной пневмонии скажите им, что применяют гормональные препараты. По крайней мере можно осуществить проверку озвученного. Да и почему только вирусная, могла развиться и бактериальная.

  Starikan написав:Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Даже наш очень давно знакомый врач, почти семейный, не изъявил ни малейшего желания (хотя в ковид не очень верит).

Об этом писал где-то в ноябре. Ничего не изменилось.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:05

  Starikan написав: От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.

За чей счет будет КТ ?
tumos
 
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