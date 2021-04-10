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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 10 кві, 2021 15:11
Не грозит ли человечеству вымирание от ковид?
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Investor_K
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:11
Lady_N написав:
Я бы скорую вызвала. Если простая отморозится, то вызвала бы платную.
Как по мне, если высокая температура держится 5 дней, то надо действовать решительно - врач (не один, так другой), анализы крови, флюорограмма и т.д. и т.п.
Если температура значительно за 38 однозначно поддерживаю предложение о вызове скорой. Да и диагностика наличия пневмонии необходима.
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tumos
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:12
Starikan написав: stargazer написав:
в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
А кто коллеге всё это назначал и делал?
Он лежал в больнице?
там також впертюхи, парацетамол мало помагав, не надовго,антибіотики
лікар родич призначив (хоч іншої спеціалізації), до сімейної не рискнули, рівень її формальний, тобто ніякий, колоти було кому з сім"ї, сатурація падала до 89.
з сімейним раз на раз не приходиться, то телефон не відповідає, то в сімейного лікарняний, то попийте парацетамольчик а на вечір кардіомагнільчик. Толкові на вагу золота.
Тут здається колега Антей писав, що тішитися високою сатурацією без інших ознак теж рулетка, пацієнт може піти різко в піке.
двоє інших колег з легкою формою любителів ударно попрацювати , заки допетрали що то -- перенесли на ногах без бак пнемовмонії, потім прикрили курсом цефалоспоринів чи азитроміцину, але лонгковід заробили - слабість, астенія, порушення тиску, проблеми з серцем.
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stargazer
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:14
tumos написав: Starikan написав:
От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
За чей счет будет КТ ?
Не имеет значения.
Платную скорую вызвали.
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Starikan
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:18
Starikan написав: tumos написав: Starikan написав:
От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
За чей счет будет КТ ?
Не имеет значения.
Платную скорую вызвали.
Тогда какой смысл ждать направления от семейного ?
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tumos
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:28
tumos написав:
Тогда какой смысл ждать направления от семейного ?
часто працівники бюджетної сфери змушені через процедуру проходити скерування для отриання лікарняного ітд, правда з чергами на безплатне кт і безплатне плр втрачається час.
зараз працівники реанімації лікарні шмд у Львові пишуть що пацієнти поступають вже з 70% ураженням легень і то молоді.
температуру рекомендують збивати відразу з 37.5 і не суватися по становах в перші дні, а лежати.
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stargazer
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:37
stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.
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tumos
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:51
tumos написав:stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.
Средства есть, он работает в Oracle Ukraine, у него и страховка есть.
А сейчас еще, как назло, выходные.
И как ехать в клинику на КТ, за руль он не сядет, в такси тоже не сядет. На платной скорой?
И нужно подгадать, чтобы температура была не слишком высокая, иначе вообще в клинику не пропустят. Но вообще ковидных на КТ принимают.
Замечу, что всё это я сам выяснял (как и скорую вызывал), они ничего не делают, чтобы спасти себя. Есть такая категория людей (типа само пройдет), и далеко не только молодых.
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Starikan
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:00
Starikan написав:
Oracle Ukraine
правду кажете. Тобто скора вже сина повезла на КТ? там покаже і вірусне ураження по типу матового тіла і бактеральну пневмонію якщо є.
у нас ще лікарі радять на 5-6 день здавати ЗАК, ЦРПротеїн, ДДимер і ферритин, щодо тактики подальшого лікування.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:10
Libo написав:
Прекрасный результат. Еще одно подтверждение в пользу вакцинации.
Из полутара миллионов вакцинированных 246 челов заболели и всего трое из них (в возрасте за 65 лет ) умерли.
Увы, здоровье у всех разное, да и некоторые водочкой крепко сразу после вакцинации злоупотребляют.
Т.е. причины могут быть разные.
Но остальные то полтора миллиона нормально перенесли вакцинацию и теперь спокойно живут с надеждой!
Изначально Пфайзер и Модерна давали эффективность 95%, а J&J чуть меньше.
Эффективность вакцины оказалась намного выше заявленной.
Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
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roberto dark
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