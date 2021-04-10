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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3125312631273128>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:11

Не грозит ли человечеству вымирание от ковид?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:11

  Lady_N написав:
Я бы скорую вызвала. Если простая отморозится, то вызвала бы платную. :roll:
Как по мне, если высокая температура держится 5 дней, то надо действовать решительно - врач (не один, так другой), анализы крови, флюорограмма и т.д. и т.п.


Если температура значительно за 38 однозначно поддерживаю предложение о вызове скорой. Да и диагностика наличия пневмонии необходима.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:12

  Starikan написав:
  stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ

А кто коллеге всё это назначал и делал?
Он лежал в больнице?

там також впертюхи, парацетамол мало помагав, не надовго,антибіотики
лікар родич призначив (хоч іншої спеціалізації), до сімейної не рискнули, рівень її формальний, тобто ніякий, колоти було кому з сім"ї, сатурація падала до 89.

з сімейним раз на раз не приходиться, то телефон не відповідає, то в сімейного лікарняний, то попийте парацетамольчик а на вечір кардіомагнільчик. Толкові на вагу золота.

Тут здається колега Антей писав, що тішитися високою сатурацією без інших ознак теж рулетка, пацієнт може піти різко в піке.

двоє інших колег з легкою формою любителів ударно попрацювати , заки допетрали що то -- перенесли на ногах без бак пнемовмонії, потім прикрили курсом цефалоспоринів чи азитроміцину, але лонгковід заробили - слабість, астенія, порушення тиску, проблеми з серцем.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:14

  tumos написав:
  Starikan написав: От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
За чей счет будет КТ ?

Не имеет значения.
Платную скорую вызвали.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:18

  Starikan написав:
  tumos написав:
  Starikan написав: От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
За чей счет будет КТ ?

Не имеет значения.
Платную скорую вызвали.


Тогда какой смысл ждать направления от семейного ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:28

  tumos написав:
Тогда какой смысл ждать направления от семейного ?

часто працівники бюджетної сфери змушені через процедуру проходити скерування для отриання лікарняного ітд, правда з чергами на безплатне кт і безплатне плр втрачається час.

зараз працівники реанімації лікарні шмд у Львові пишуть що пацієнти поступають вже з 70% ураженням легень і то молоді.
температуру рекомендують збивати відразу з 37.5 і не суватися по становах в перші дні, а лежати.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:37

stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:51

  tumos написав:stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.

Средства есть, он работает в Oracle Ukraine, у него и страховка есть.
А сейчас еще, как назло, выходные.
И как ехать в клинику на КТ, за руль он не сядет, в такси тоже не сядет. На платной скорой?
И нужно подгадать, чтобы температура была не слишком высокая, иначе вообще в клинику не пропустят. Но вообще ковидных на КТ принимают.

Замечу, что всё это я сам выяснял (как и скорую вызывал), они ничего не делают, чтобы спасти себя. Есть такая категория людей (типа само пройдет), и далеко не только молодых.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Oracle Ukraine

правду кажете. Тобто скора вже сина повезла на КТ? там покаже і вірусне ураження по типу матового тіла і бактеральну пневмонію якщо є.

у нас ще лікарі радять на 5-6 день здавати ЗАК, ЦРПротеїн, ДДимер і ферритин, щодо тактики подальшого лікування.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:10

  Libo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:К стати о вакцинации в США фазером на который тут все молятся
Two hundred and forty six Michigan residents have tested positive for Covid-19 after being fully vaccinated, three of whom have died.

Или даже лучше так, из первоисточника
https://www.detroitnews.com/story/news/ ... 100759002/


Прекрасный результат. Еще одно подтверждение в пользу вакцинации.
Из полутара миллионов вакцинированных 246 челов заболели и всего трое из них (в возрасте за 65 лет ) умерли. :(
Увы, здоровье у всех разное, да и некоторые водочкой крепко сразу после вакцинации злоупотребляют. :oops: Т.е. причины могут быть разные.
Но остальные то полтора миллиона нормально перенесли вакцинацию и теперь спокойно живут с надеждой! :o
Изначально Пфайзер и Модерна давали эффективность 95%, а J&J чуть меньше.
Эффективность вакцины оказалась намного выше заявленной. :!:

Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
roberto dark
 
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