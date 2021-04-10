Значит, такой хреновый врач
Я тут недавно приболел. Симптомы - кашель, голоса не было, горло болело так, что спать не мог. Слабость.
Температура - те самые жёсткие для любого мужчины 37.2 но только 1 день
Звонил своему семейному врачу. Он сказал, приезжай в поликлинику.
Я приехал, у них там отдельный кабинет для больных с симптомами.
Экспресс-тест на корону - отрицательный, сатурация крови - 98
Получил направление на рентген лёгких. Рентген не показал воспаления
Это я к тому, что врача всё же стоит поменять