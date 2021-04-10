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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3125312631273128

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:39

  Starikan написав:
Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Даже наш очень давно знакомый врач, почти семейный, не изъявил ни малейшего желания (хотя в ковид не очень верит).

Значит, такой хреновый врач

Я тут недавно приболел. Симптомы - кашель, голоса не было, горло болело так, что спать не мог. Слабость.
Температура - те самые жёсткие для любого мужчины 37.2 :) но только 1 день

Звонил своему семейному врачу. Он сказал, приезжай в поликлинику.
Я приехал, у них там отдельный кабинет для больных с симптомами.
Экспресс-тест на корону - отрицательный, сатурация крови - 98

Получил направление на рентген лёгких. Рентген не показал воспаления

Это я к тому, что врача всё же стоит поменять
pesikot
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