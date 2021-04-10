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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3126312731283129>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:39

  Starikan написав:
Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Даже наш очень давно знакомый врач, почти семейный, не изъявил ни малейшего желания (хотя в ковид не очень верит).

Значит, такой хреновый врач

Я тут недавно приболел. Симптомы - кашель, голоса не было, горло болело так, что спать не мог. Слабость.
Температура - те самые жёсткие для любого мужчины 37.2 :) но только 1 день

Звонил своему семейному врачу. Он сказал, приезжай в поликлинику.
Я приехал, у них там отдельный кабинет для больных с симптомами.
Экспресс-тест на корону - отрицательный, сатурация крови - 98

Получил направление на рентген лёгких. Рентген не показал воспаления

Это я к тому, что врача всё же стоит поменять
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:09

  tumos написав:
  Starikan написав: От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.

За чей счет будет КТ ?

вероятней всего за ваш... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:12

  Тракторист написав:вероятней всего за ваш... :mrgreen:

Я делал рентген легких по направлению за бесплатно. Не КТ, но всё же
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:47

  stargazer написав:
  Starikan написав:Oracle Ukraine

правду кажете. Тобто скора вже сина повезла на КТ? там покаже і вірусне ураження по типу матового тіла і бактеральну пневмонію якщо є.
у нас ще лікарі радять на 5-6 день здавати ЗАК, ЦРПротеїн, ДДимер і ферритин, щодо тактики подальшого лікування.

Врач скорой прослушал, пневмонии не слышно, но это специфика ковида, считает, что поражено 20%. Ибо сатурация при ходьбе падает до 92-93, нужно лежать, для начала заказали кислород в баллончиках.
Ставили капельницы с гормоном, гепарином и антибиотиком.
Вечером поедут на КТ в ту же клинику, по результатам назначат дальнейшее лечение.
Анализы сделают, заставлю.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОБСУЖДЕНИЕ И ДОБРЫЕ СОВЕТЫ.

PS. Ни сын, ни невестка вкус и обоняние не теряли (с точностью до сильного насморка в первые 3 дня у сына)
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

обновился ios вот такую фичу включили в настройки

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:54

  pesikot написав:
  Starikan написав: Сменить врача - а что это даст? Всё равно никто не придет прослушать и даже просто посмотреть. Даже наш очень давно знакомый врач, почти семейный, не изъявил ни малейшего желания (хотя в ковид не очень верит).
Значит, такой хреновый врач
Я тут недавно приболел. Симптомы - кашель, голоса не было, горло болело так, что спать не мог. Слабость.
Температура - те самые жёсткие для любого мужчины 37.2 :) но только 1 день
Звонил своему семейному врачу. Он сказал, приезжай в поликлинику.
Я приехал, у них там отдельный кабинет для больных с симптомами.
Экспресс-тест на корону - отрицательный, сатурация крови - 98
Получил направление на рентген лёгких. Рентген не показал воспаления
Это я к тому, что врача всё же стоит поменять

Наверное. Причем, насколько я понимаю, это зав. отделением.
С другой стороны, семейным же не платят надбавки за контакт с ковидными больными, нет стимула рисковать.

Я помню, что в марте прошлого года у меня подскочила температура (редчайший случай), и моя семейная пришла на дом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОБСУЖДЕНИЕ И ДОБРЫЕ СОВЕТЫ.
я тоже желаю вам поскорее поправиться!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:59

  Starikan написав:
  stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи :D дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ

А кто коллеге всё это назначал и делал?
Он лежал в больнице?

собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:01

  tumos написав:
  Starikan написав: От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.

За чей счет будет КТ ?

зачем кт если сатурация в норме???? громадную дозу радиации получить просто так? то что положено ено за несколько лет получить за несколько минут? онкологии никто не боиться?
даже если сатурация НЕ в норме, КТ лечит? что дают какие то цифры? разные методики используються при поражении 10 20 30 или 70%? (ответ - нет)
о себе я б даже заплатил что бы мне НЕ делали от профилактической флюрографии получаеться отлинивать хвала Аллаху, а тут еще кт придумали
Востаннє редагувалось yama в Суб 10 кві, 2021 18:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
б даже заплатил что бы мне НЕ делали от профилактической флюрографии
я медкнижку для работы продлеваю за деньги, чтобы не делать рентген без надобности.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 10 кві, 2021 18:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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