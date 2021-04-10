yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах? два антибиотика просто так БЕз посева на чуствительность?
Investor_K написав:Не грозит ли человечеству вымирание от ковид?
в целом природой так задумано что вирусы являються естественным регулятором численности вида, это учат в школе в 10ом класе на уроке биологии, может уже нет,. От сюда и появления вируса не в австралии или гренландии, а в китае. Отсюда же и увеличение лгбт сообщества, это генетически таких больше рождаеться при перенаселении (это уже не учебник это мое авторство, ссылаться на меня) извиняюсь я грамматику в школе не учил только биологию ))
Востаннє редагувалось yama в Суб 10 кві, 2021 18:21, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах? два антибиотика просто так БЕз посева на чуствительность?
дозировку витамина упустил но никто не запрещает принимать меньше, на бак-посев уходит драгоценное время, и часто бывает что он ничего толком не показывает. Хеликобактер знаете как лечат? 3 сильнейших антибиотика. Причём одним помогает другим нет. С хеликом живут десятилетиями, а здесь инфекция в лёгких! до летального исхода (при неблагоприятных условиях) мб 3-7 дней. Считаю что риски оправдывают прием антибиотиков широкого спектра.