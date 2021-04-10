RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3127312831293130>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 151
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:07

  vitaliian написав:
  yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.

2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах? два антибиотика просто так БЕз посева на чуствительность?
yama
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7070 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:11

  Investor_K написав:Не грозит ли человечеству вымирание от ковид?

в целом природой так задумано что вирусы являються естественным регулятором численности вида, это учат в школе в 10ом класе на уроке биологии, может уже нет,. От сюда и появления вируса не в австралии или гренландии, а в китае.
Отсюда же и увеличение лгбт сообщества, это генетически таких больше рождаеться при перенаселении (это уже не учебник это мое авторство, ссылаться на меня)
извиняюсь я грамматику в школе не учил только биологию :)))
Востаннє редагувалось yama в Суб 10 кві, 2021 18:21, всього редагувалось 2 разів.
yama
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7070 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах? два антибиотика просто так БЕз посева на чуствительность?
дозировку витамина упустил но никто не запрещает принимать меньше, на бак-посев уходит драгоценное время, и часто бывает что он ничего толком не показывает. Хеликобактер знаете как лечат? 3 сильнейших антибиотика. Причём одним помогает другим нет. С хеликом живут десятилетиями, а здесь инфекция в лёгких! до летального исхода (при неблагоприятных условиях) мб 3-7 дней. Считаю что риски оправдывают прием антибиотиков широкого спектра.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6633
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:17

  vitaliian написав:обновился ios вот такую фичу включили в настройки

Зображення

а там есть место галочку поставить что владелец айфона болен?
yama
 
Повідомлень: 3451
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7070 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:а там есть место галочку поставить что владелец айфона болен?
да) смарт пока не умеет диагностировать

Зображення
но тут ещё нужна ответственность пользователя
и чтоб у всех были айфоны не ниже 5s
В Украине эта служба пока не работает.

идея хорошая а как её реализовать хз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6633
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:11

  tumos написав:stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.


С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.
Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?
kluychkooleg
 
Повідомлень: 582
З нами з: 30.12.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliian написав:
  yama написав:а там есть место галочку поставить что владелец айфона болен?
да) смарт пока не умеет диагностировать

Зображення
но тут ещё нужна ответственность пользователя
и чтоб у всех были айфоны не ниже 5s
В Украине эта служба пока не работает.

идея хорошая а как её реализовать хз.
Для Андроида не работает
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28881
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 7030 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:громадную дозу радиации получить просто так? то что положено ено за несколько лет получить за несколько минут? онкологии никто не боиться?


А ничего, что часто при онкологии по протоколам КТ делается через каждые 2-4 месяца первые два года? Мнения разные. Есть такие, что в год можно до 5 КТ делать. Но, безусловно, злоупотреблять на ровном месте не стоит.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 10 кві, 2021 19:23, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 582
З нами з: 30.12.19
Подякував: 13 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stargazer написав:в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася


  vitaliian написав:
  yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.


А звідки впевненість, що пневмонія бактеріальна, а не вірусна?
«У нас бы посадили в тюрьму»: врач из Израиля ужаснулся лечению больных ковидом в Украине https://health.fakty.ua/373212-u-nas-by ... -v-ukraine
В Украине, которая находится на пике очередной волны коронавируса, многие пациенты с ковидом попадают в стационары из-за того, что на ранних стадиях болезни они принимали антибиотики.
По его словам, в Украине в больницы поступает огромное количество уже залеченых людей. Большая часть украинских семейных врачей не соблюдает медицинский протокол лечения коронавируса: не давать антибиотики без лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции.
Он пояснил, что применение антибиотиков без поднятия лейкоцитоза повышает смертность и тяжесть заболевания при коронавирусе.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4205
З нами з: 19.04.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:А звідки впевненість, що пневмонія бактеріальна, а не вірусна?
я находил в инете таблицу как их различить. Ни разу при простуде не сдавал анализ на подтверждение бактериальной инфекции. Конечно это не означает что так правильно, просто наши советские стандарты и реалии.

Случились у меня прошлым летом неприятности (не связанные с ковидом), посетил 4х докторов, сдал кучу анализов (больше 10 в т.ч. бакпосев), сделал кт, каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6633
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3127312831293130>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bevzaalex, kluychkooleg і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1772836
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (31986)
10.04.2021 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.