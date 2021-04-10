yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах? два антибиотика просто так БЕз посева на чуствительность?
Investor_K написав:Не грозит ли человечеству вымирание от ковид?
в целом природой так задумано что вирусы являються естественным регулятором численности вида, это учат в школе в 10ом класе на уроке биологии, может уже нет,. От сюда и появления вируса не в австралии или гренландии, а в китае. Отсюда же и увеличение лгбт сообщества, это генетически таких больше рождаеться при перенаселении (это уже не учебник это мое авторство, ссылаться на меня) извиняюсь я грамматику в школе не учил только биологию ))
Востаннє редагувалось yama в Суб 10 кві, 2021 18:21, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах? два антибиотика просто так БЕз посева на чуствительность?
дозировку витамина упустил но никто не запрещает принимать меньше, на бак-посев уходит драгоценное время, и часто бывает что он ничего толком не показывает. Хеликобактер знаете как лечат? 3 сильнейших антибиотика. Причём одним помогает другим нет. С хеликом живут десятилетиями, а здесь инфекция в лёгких! до летального исхода (при неблагоприятных условиях) мб 3-7 дней. Считаю что риски оправдывают прием антибиотиков широкого спектра.
yama написав:громадную дозу радиации получить просто так? то что положено ено за несколько лет получить за несколько минут? онкологии никто не боиться?
А ничего, что часто при онкологии по протоколам КТ делается через каждые 2-4 месяца первые два года? Мнения разные. Есть такие, что в год можно до 5 КТ делать. Но, безусловно, злоупотреблять на ровном месте не стоит.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 10 кві, 2021 19:23, всього редагувалось 1 раз.
stargazer написав:в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася
vitaliian написав:
yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
А звідки впевненість, що пневмонія бактеріальна, а не вірусна?
«У нас бы посадили в тюрьму»: врач из Израиля ужаснулся лечению больных ковидом в Украине https://health.fakty.ua/373212-u-nas-by ... -v-ukraine В Украине, которая находится на пике очередной волны коронавируса, многие пациенты с ковидом попадают в стационары из-за того, что на ранних стадиях болезни они принимали антибиотики. По его словам, в Украине в больницы поступает огромное количество уже залеченых людей. Большая часть украинских семейных врачей не соблюдает медицинский протокол лечения коронавируса: не давать антибиотики без лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции. Он пояснил, что применение антибиотиков без поднятия лейкоцитоза повышает смертность и тяжесть заболевания при коронавирусе.
Ой+ написав:А звідки впевненість, що пневмонія бактеріальна, а не вірусна?
я находил в инете таблицу как их различить. Ни разу при простуде не сдавал анализ на подтверждение бактериальной инфекции. Конечно это не означает что так правильно, просто наши советские стандарты и реалии.
Случились у меня прошлым летом неприятности (не связанные с ковидом), посетил 4х докторов, сдал кучу анализов (больше 10 в т.ч. бакпосев), сделал кт, каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.