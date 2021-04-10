tumos написав:stargazer Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.
С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv. Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?
Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ? Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын.
Ой+ Если спросить в любой поликлинике у любой медсестры: "Посоветуйте, пож-ста, кто у вас тут хорошие терапевты", то в ответ Вы услышите одну-две фамилии. А ведь остальные терапевты тоже лечат людей, причем по 2 тыс. чел. на каждого... Насчет антибиотиков - намного чаще переляканые люди назначают их себе сами.
tumos написав:stargazer Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.
С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv. Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?
Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ? Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын.
И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 10 кві, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ? Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо.
Я тоже против КТ всем подряд. Только если группа риска с сопутствующими, где важно видеть сразу все детали, потому что выбор препаратов очень ограничен для таких людей.
kluychkooleg написав:И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?
Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ?
Starikan написав:..... Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.
У брата жены (60-) температура держалась недели 2. И приличная.
kluychkooleg написав:И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?
Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ?
Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт?