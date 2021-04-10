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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3127312831293130

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:35

  kluychkooleg написав:
  tumos написав:stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.


С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.
Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?


Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?
Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39

Ой+
Если спросить в любой поликлинике у любой медсестры: "Посоветуйте, пож-ста, кто у вас тут хорошие терапевты", то в ответ Вы услышите одну-две фамилии. А ведь остальные терапевты тоже лечат людей, причем по 2 тыс. чел. на каждого... :roll:
Насчет антибиотиков - намного чаще переляканые люди назначают их себе сами.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:44

  tumos написав:
  kluychkooleg написав:
  tumos написав:stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.


С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.
Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?


Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?
Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын.


И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 10 кві, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 19:47

  tumos написав:Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?
Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо.


Я тоже против КТ всем подряд. Только если группа риска с сопутствующими, где важно видеть сразу все детали, потому что выбор препаратов очень ограничен для таких людей.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:14

  kluychkooleg написав:И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?

Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ?
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:14

  Starikan написав:.....
Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.

У брата жены (60-) температура держалась недели 2. И приличная.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:15

  kluychkooleg написав:
  tumos написав:stargazer
Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.


С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.
Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?


Много страниц назад писал.

Делала КТ жена, и пока ждали результат, в регистратуре парню, на вид не больному, выдали: "Ваші результати КТ - 2-стороннє запалення. рекомендуємо Вам лягати до лікарні"
Он молча взял их и ушел.

А через неделю я там сидел и ждал свои результаты.
Практически идентичная сцена, только в больницу не предлагали человеку.

Получается, что эти воспаления больной не особо-то и чувствует.
И вот не знаю, рентген выявил бы ил нет.
Хотя, когда КТ показывает двустороннее, то уже пофиг.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:18

  vitaliian написав: каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.


"А судьи кто?" (с)

Вот интересно же, кто сказал - это правильный диагноз?
Как это определяется, если диагнозов больше 2-х?
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:09

  tumos написав:
  kluychkooleg написав:И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?

Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ?


Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт?
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:17

протесты в Вене против ковидных ограничений

Тракторист
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