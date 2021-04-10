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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3127312831293130 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 73 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 152 Додано: Суб 10 кві, 2021 19:35 kluychkooleg написав: tumos написав: stargazer

Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет. Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.



С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.

Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет? С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?



Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?

Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын. Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын. tumos Повідомлень: 1632 З нами з: 12.03.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 19:39 Ой+

Если спросить в любой поликлинике у любой медсестры: "Посоветуйте, пож-ста, кто у вас тут хорошие терапевты", то в ответ Вы услышите одну-две фамилии. А ведь остальные терапевты тоже лечат людей, причем по 2 тыс. чел. на каждого...

Насчет антибиотиков - намного чаще переляканые люди назначают их себе сами. Если спросить в любой поликлинике у любой медсестры: "Посоветуйте, пож-ста, кто у вас тут хорошие терапевты", то в ответ Вы услышите одну-две фамилии. А ведь остальные терапевты тоже лечат людей, причем по 2 тыс. чел. на каждого...Насчет антибиотиков - намного чаще переляканые люди назначают их себе сами. Lady_N

Повідомлень: 540 З нами з: 05.07.20 Подякував: 133 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 19:44 tumos написав: kluychkooleg написав: tumos написав: stargazer

Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет. Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.



С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.

Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет? С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?



Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?

Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын. Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. По стоимости не согласен. Больше 1000 грн для многих это проблема. Знаю семьи в которых сразу заболевало пятеро. Например - два пенсионера, дочь пенсионеров, ее муж и их сын.



И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные? И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные? Востаннє редагувалось kluychkooleg в Суб 10 кві, 2021 19:47, всього редагувалось 1 раз. kluychkooleg Повідомлень: 583 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 19:47 tumos написав: Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?

Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо. Пневмонию можно диагностировать и прослушиванием легких. Скажем так в большинстве случаев. Но делают ли это семейные врачи и врачи со скорой ?Обычный рентген показывает пневмонию. Но насколько я понимаю не детализирует до причины ковид. Но надо же начать хоть с чего-либо.



Я тоже против КТ всем подряд. Только если группа риска с сопутствующими, где важно видеть сразу все детали, потому что выбор препаратов очень ограничен для таких людей. Я тоже против КТ всем подряд. Только если группа риска с сопутствующими, где важно видеть сразу все детали, потому что выбор препаратов очень ограничен для таких людей. Lady_N

Повідомлень: 540 З нами з: 05.07.20 Подякував: 133 раз. Подякували: 138 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 20:14 kluychkooleg написав: И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные? И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?

Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ? Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ? tumos Повідомлень: 1632 З нами з: 12.03.09 Подякував: 16 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 20:14 Starikan написав: .....

Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ. .....Младший сын болеет уже 9й день с высокой температурой (невестка тоже, но полегче). От семейного врача никакой помощи, кроме советов запивать водичкой парацетамол. В понедельник обещал направить на КТ.

У брата жены (60-) температура держалась недели 2. И приличная. У брата жены (60-) температура держалась недели 2. И приличная. ЛАД 2 Повідомлень: 18768 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4743 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 20:15 kluychkooleg написав: tumos написав: stargazer

Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет. Я хотел сказать, что если есть средства на КТ, то пройти обследование можно без направления семейного врача в частной клинике. Время уходит, лечения по сути нет.



С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.

Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет? С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.Обычный рентген по идее должен показать пневмонию. Разве нет?



Много страниц назад писал.



Делала КТ жена, и пока ждали результат, в регистратуре парню, на вид не больному, выдали: "Ваші результати КТ - 2-стороннє запалення. рекомендуємо Вам лягати до лікарні"

Он молча взял их и ушел.



А через неделю я там сидел и ждал свои результаты.

Практически идентичная сцена, только в больницу не предлагали человеку.



Получается, что эти воспаления больной не особо-то и чувствует.

И вот не знаю, рентген выявил бы ил нет.

Хотя, когда КТ показывает двустороннее, то уже пофиг. Много страниц назад писал.Делала КТ жена, и пока ждали результат, в регистратуре парню, на вид не больному, выдали: "Ваші результати КТ - 2-стороннє запалення. рекомендуємо Вам лягати до лікарні"Он молча взял их и ушел.А через неделю я там сидел и ждал свои результаты.Практически идентичная сцена, только в больницу не предлагали человеку.Получается, что эти воспаления больной не особо-то и чувствует.И вот не знаю, рентген выявил бы ил нет.Хотя, когда КТ показывает двустороннее, то уже пофиг. justit Повідомлень: 5170 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1591 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 20:18 vitaliian написав: каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись. каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток.поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.



"А судьи кто?" (с)



Вот интересно же, кто сказал - это правильный диагноз?

Как это определяется, если диагнозов больше 2-х? "А судьи кто?" (с)Вот интересно же, кто сказал - это правильный диагноз?Как это определяется, если диагнозов больше 2-х? justit Повідомлень: 5170 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1591 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 21:09 tumos написав: kluychkooleg написав: И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные? И при этом эти пятеро пойдут в супермаркет купить еды на неделю и потратят 3-5 тысяч. А тут вопрос жизни и смерти. И в вашем примере дочь и ее муж - безработные?

Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ? Нет, двое перечисленных работу имеют. Не могу понять логику вопроса. Слышал, что в Индии ежемесячно умирает от недоедания 60000 детей. Я не знаю сколько семья тратила в неделю на еду. Но если не покушать, то это вопрос жизни или смерти ?



Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт? Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт? kluychkooleg Повідомлень: 583 З нами з: 30.12.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 21:17 протесты в Вене против ковидных ограничений Тракторист

Повідомлень: 5209 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 828 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3127312831293130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32