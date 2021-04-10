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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3128312931303131 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 73 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 152 Додано: Суб 10 кві, 2021 22:09 yama написав: Starikan написав: stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.

шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,

парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколидексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ А кто коллеге всё это назначал и делал?

Он лежал в больнице? А кто коллеге всё это назначал и делал?Он лежал в больнице? собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить

Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом. Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом. Starikan 2 Повідомлень: 18051 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2142 раз. Подякували: 2950 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 кві, 2021 22:26 justit написав: kluychkooleg написав: А вдруг онкология? А вдруг онкология?



На Facebook обирать деньги.

Или в СМИ.

Так часто и делают.

О какой подушке безопасности речь?

Нет ее, и не было никогда На Facebook обирать деньги.Или в СМИ.Так часто и делают.О какой подушке безопасности речь?Нет ее, и не было никогда



Попрошайничать - последнее дело.

Не верь, не бойся, не проси.

Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь? Попрошайничать - последнее дело.Не верь, не бойся, не проси.Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь? kluychkooleg Повідомлень: 584 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3128312931303131 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32