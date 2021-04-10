yama написав:собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходитьStarikan написав:А кто коллеге всё это назначал и делал?stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
Он лежал в больнице?
Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом.