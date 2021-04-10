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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3128312931303131

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:09

  yama написав:
  Starikan написав:
  stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи :D дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
А кто коллеге всё это назначал и делал?
Он лежал в больнице?
собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить

Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:26

  justit написав:
  kluychkooleg написав:А вдруг онкология?


На Facebook обирать деньги.
Или в СМИ.
Так часто и делают.
О какой подушке безопасности речь?
Нет ее, и не было никогда :?


Попрошайничать - последнее дело.
Не верь, не бойся, не проси.
Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:50

  vitaliian написав:
  yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
б даже заплатил что бы мне НЕ делали от профилактической флюрографии
я медкнижку для работы продлеваю за деньги, чтобы не делать рентген без надобности.

Молодець!!!! )))

Був у мого знайомого туберкульозний знайомий, який так само робив ))))
Шкода, що ви не зустрілись )))
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