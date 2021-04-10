stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня. шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається, парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
А кто коллеге всё это назначал и делал? Он лежал в больнице?
собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить
Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом.
yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
б даже заплатил что бы мне НЕ делали от профилактической флюрографии
я медкнижку для работы продлеваю за деньги, чтобы не делать рентген без надобности.
Молодець!!!! )))
Був у мого знайомого туберкульозний знайомий, який так само робив )))) Шкода, що ви не зустрілись )))
vitaliian написав: каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.
"А судьи кто?" (с)
Вот интересно же, кто сказал - это правильный диагноз? Как это определяется, если диагнозов больше 2-х?
1. семейный врач была последняя в списке, до этого я успел выпить медикаментов на N тысяч гривен с нулевым результатом. Медикаменты выписанные семейным врачом помогли на 2й день. 2. гугл. (когда начинаешь углубляться в симптоматику конкретного диагноза, многое проясняется).
В Ізраїлі дослідили, що південноафриканський штам коронавірусу може бути стійким до вакцини Pfizer
Як зазначається, Ізраїль використовував вакцину Pfizer для вакцинації мільйонів громадян. Так, науковці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені. Це дослідження показало, що поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.
Професорка Аді Штерн, яка очолювала дослідження, зазначила, що результати цього дослідження її не потішили. За її словами, результати показують, що південноафриканський варіант вірусу в порівнянні з вихідним штамом та британським варіантом "здатний прорвати захист вакцини". Однак вона додала, що кількість досліджених занадто мала, щоб робити остаточні висновки про вакцину Pfizer.
"Ми можемо сказати, що це менш ефективно, але потрібні додаткові дослідження, щоб точно встановити, наскільки", - сказала Аді Штерн.
Професор Ран Балісер, директор з досліджень "Клаліт", сказав, що це дослідження було дуже важливим. Він наголосив, що це було перше у світі дослідження, яке показало, що вакцина Pfizer може бути неефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу.