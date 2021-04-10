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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3129313031313132>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:09

  yama написав:
  Starikan написав:
  stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи :D дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня.
шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається,
парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
А кто коллеге всё это назначал и делал?
Он лежал в больнице?
собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить

Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 22:26

  justit написав:
  kluychkooleg написав:А вдруг онкология?


На Facebook обирать деньги.
Или в СМИ.
Так часто и делают.
О какой подушке безопасности речь?
Нет ее, и не было никогда :?


Попрошайничать - последнее дело.
Не верь, не бойся, не проси.
Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 07:50

  vitaliian написав:
  yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
б даже заплатил что бы мне НЕ делали от профилактической флюрографии
я медкнижку для работы продлеваю за деньги, чтобы не делать рентген без надобности.

Молодець!!!! )))

Був у мого знайомого туберкульозний знайомий, який так само робив ))))
Шкода, що ви не зустрілись )))
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:38

  justit написав:
  vitaliian написав: каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.


"А судьи кто?" (с)

Вот интересно же, кто сказал - это правильный диагноз?
Как это определяется, если диагнозов больше 2-х?

1. семейный врач была последняя в списке, до этого я успел выпить медикаментов на N тысяч гривен с нулевым результатом. Медикаменты выписанные семейным врачом помогли на 2й день. 2. гугл. (когда начинаешь углубляться в симптоматику конкретного диагноза, многое проясняется).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:59

Ось далі мій очікуваний чорний лебідь...

В Ізраїлі дослідили, що південноафриканський штам коронавірусу може бути стійким до вакцини Pfizer

Як зазначається, Ізраїль використовував вакцину Pfizer для вакцинації мільйонів громадян. Так, науковці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені. Це дослідження показало, що  поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.

Професорка Аді Штерн, яка очолювала дослідження, зазначила, що результати цього дослідження її не потішили. За її словами, результати показують, що південноафриканський варіант вірусу в порівнянні з вихідним штамом та британським варіантом "здатний прорвати захист вакцини". Однак вона додала, що кількість досліджених занадто мала, щоб робити остаточні висновки про вакцину Pfizer. 

"Ми можемо сказати, що це менш ефективно, але потрібні додаткові дослідження, щоб точно встановити, наскільки", - сказала Аді Штерн. 

Професор Ран Балісер, директор з досліджень "Клаліт", сказав, що це дослідження було дуже важливим. Він наголосив, що це було перше у світі дослідження, яке показало, що вакцина Pfizer може бути неефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу.


Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/v-izrayili-doslidil ... 63053.html

зі. Чорний лебідь в тому, що якась чергова мутація після африканської, зробить вакцини не дієвими, і навіть відкриті країни знову закриються...
І так буде продовжуватись дуже довго...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:10

  change_pm написав:В Ізраїлі дослідили, що південноафриканський штам коронавірусу може бути стійким до вакцини Pfizer
Як зазначається, Ізраїль використовував вакцину Pfizer для вакцинації мільйонів громадян. Так, науковці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені. Це дослідження показало, що  поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.

Це дослідження доводить, що невакциновані мають вищий імунітет :roll:
Можливо тепер, коли вибори в Ізраїлі пройшли, ми дізнаємося більше правди про дослідження щодо ковіду та Пфайзера :roll:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:зі. Чорний лебідь в тому, що якась чергова мутація після африканської, зробить вакцини не дієвими, і навіть відкриті країни знову закриються...
І так буде продовжуватись дуже довго...

Цього ніхто не знає. Чи вичерпав коронавірус ліміт значущих мутацій, чи ні. Те, що південноафриканський штам вийде на перше місце, після щеплань, якраз не дивно. Щеплення задавили більш заразних конкурентів, а він стійкій до деяких антитіл. Вже розробляють вакцину і проти нього. Гонка озброєнь продовжується.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:39

Харьков с понедельника в красной зоне :(
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:45

  Starikan написав:Харьков с понедельника в красной зоне :(


Не с понедельника, а с сегодня.
И должен был быть в ней уже очень давно.
Но харьковчане принесли в жертву короновирусу Кернеса и долго продержались в оранжевой зоне.
По сегодняшней статистике Харьков впереди всей Украины - и по новым больным, и по смертям. Но он часто лидировал и раньше. Но в красную зону попал только сейчас.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  kluychkooleg написав:С КТ не в стоимости проблема. Одно КТ легких - это 3,5 mSv.

3,5 mSv это всего лишь 0,4 рентгена (https://u.to/FmY8Gw).

Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.
Существуют точные медицинские данные относительно риска, связанного с высокими дозами облучения. В случае, если общая доза облучения ниже 10 рем (включая природное облучение и облучение на рабочем месте) риск нанесения ущерба здоровью либо слишком низкий для того, чтобы его можно было точно оценить, либо не существует вообще.

https://www.ugmk-clinic.ru/article/arti ... ili-polza/
10 рем = 100 мЗв

Американские сайты:
Ассоциации Сиэтла по лечению раковых заболеваний (Seattle Cancer Care Alliance, сокр. SCCA) :
В процессе КТ-сканирования пациент получает очень незначительный объем радиации. Вероятность развития рака в будущем в результате КТ-сканирования очень маленькая.

https://www.uwmedicine.org/sites/defaul ... ussian.pdf

Справочник MSD:
- Среднегодовая экспозиция радиационного фона в США: около 3 мЗв
- Годовое облучение на больших высотах (например, Денвер, штат Колорадо): возможно составляет > 10 мЗв

https://u.to/WWg8Gw

Конечно, это не означает, что еженедельно делать КТ безопасно, но разовая КТ не принесет особого вреда, зато даст точные данные о состоянии ваших легких.

P.S. Справочно:
Информация и ресурсы Справочников MSD по COVID-19

Чтобы помочь медицинским работникам быть в курсе свежей информации о коронавирусе и пандемии COVID-19, в Справочнике скомпилирована актуальная, достоверная информация из надежных ресурсов в США и по всему миру.

https://u.to/32g8Gw
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