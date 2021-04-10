stargazer написав: в колеги більше десяти днів трималася температура,ясно що бактеріальна пневмонія доєдналася, в хід ішов і парацетамол, і двічі на день 5 днів уколи дексаметазону, і двічі на день уколи цефтріаксону10 днів на новокаїні а потім ще пер ос 10 днів ципрофлоксацин, на розрідження пив аспірин кардіо і дуже багато рідини, вітамін д3 по4000 щодень вітамін с по граму два протягом дня. шкода що молоді так легковажать, йому б аналізи здати якщо кт впирається, парацетамол бє по печінці, тут помічним буде АЦЦ
А кто коллеге всё это назначал и делал? Он лежал в больнице?
собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить
Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом.
yama написав:удивляет что он вообще выжил после такого лечения,
а что удивительного? дексаметазон сильнейшее противо аллергическое и воспалительное из доступных, остальное антибиотики, аспірин кардіо от тромбов в лёгких. Парацетамол при ковиде не рекомендуют из-за низкой эффективности, лучше ибупрофен.
б даже заплатил что бы мне НЕ делали от профилактической флюрографии
я медкнижку для работы продлеваю за деньги, чтобы не делать рентген без надобности.
Молодець!!!! )))
Був у мого знайомого туберкульозний знайомий, який так само робив )))) Шкода, що ви не зустрілись )))
vitaliian написав: каждый доктор поставил свой диагноз и выписал кучу таблеток. Правильный диагноз поставила... бесплатный семейный врач. Платные врачи все ошиблись.
"А судьи кто?" (с)
Вот интересно же, кто сказал - это правильный диагноз? Как это определяется, если диагнозов больше 2-х?
1. семейный врач была последняя в списке, до этого я успел выпить медикаментов на N тысяч гривен с нулевым результатом. Медикаменты выписанные семейным врачом помогли на 2й день. 2. гугл. (когда начинаешь углубляться в симптоматику конкретного диагноза, многое проясняется).
В Ізраїлі дослідили, що південноафриканський штам коронавірусу може бути стійким до вакцини Pfizer
Як зазначається, Ізраїль використовував вакцину Pfizer для вакцинації мільйонів громадян. Так, науковці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені. Це дослідження показало, що поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.
Професорка Аді Штерн, яка очолювала дослідження, зазначила, що результати цього дослідження її не потішили. За її словами, результати показують, що південноафриканський варіант вірусу в порівнянні з вихідним штамом та британським варіантом "здатний прорвати захист вакцини". Однак вона додала, що кількість досліджених занадто мала, щоб робити остаточні висновки про вакцину Pfizer.
"Ми можемо сказати, що це менш ефективно, але потрібні додаткові дослідження, щоб точно встановити, наскільки", - сказала Аді Штерн.
Професор Ран Балісер, директор з досліджень "Клаліт", сказав, що це дослідження було дуже важливим. Він наголосив, що це було перше у світі дослідження, яке показало, що вакцина Pfizer може бути неефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу.
change_pm написав:В Ізраїлі дослідили, що південноафриканський штам коронавірусу може бути стійким до вакцини Pfizer Як зазначається, Ізраїль використовував вакцину Pfizer для вакцинації мільйонів громадян. Так, науковці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені. Це дослідження показало, що поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.
Це дослідження доводить, що невакциновані мають вищий імунітет Можливо тепер, коли вибори в Ізраїлі пройшли, ми дізнаємося більше правди про дослідження щодо ковіду та Пфайзера
change_pm написав:зі. Чорний лебідь в тому, що якась чергова мутація після африканської, зробить вакцини не дієвими, і навіть відкриті країни знову закриються... І так буде продовжуватись дуже довго...
Цього ніхто не знає. Чи вичерпав коронавірус ліміт значущих мутацій, чи ні. Те, що південноафриканський штам вийде на перше місце, після щеплань, якраз не дивно. Щеплення задавили більш заразних конкурентів, а він стійкій до деяких антитіл. Вже розробляють вакцину і проти нього. Гонка озброєнь продовжується.
Starikan написав:Харьков с понедельника в красной зоне
Не с понедельника, а с сегодня. И должен был быть в ней уже очень давно. Но харьковчане принесли в жертву короновирусу Кернеса и долго продержались в оранжевой зоне. По сегодняшней статистике Харьков впереди всей Украины - и по новым больным, и по смертям. Но он часто лидировал и раньше. Но в красную зону попал только сейчас.
Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению. Существуют точные медицинские данные относительно риска, связанного с высокими дозами облучения. В случае, если общая доза облучения ниже 10 рем (включая природное облучение и облучение на рабочем месте) риск нанесения ущерба здоровью либо слишком низкий для того, чтобы его можно было точно оценить, либо не существует вообще.
Ассоциации Сиэтла по лечению раковых заболеваний (Seattle Cancer Care Alliance, сокр. SCCA) : В процессе КТ-сканирования пациент получает очень незначительный объем радиации. Вероятность развития рака в будущем в результате КТ-сканирования очень маленькая.
Конечно, это не означает, что еженедельно делать КТ безопасно, но разовая КТ не принесет особого вреда, зато даст точные данные о состоянии ваших легких.
P.S. Справочно:
Информация и ресурсы Справочников MSD по COVID-19
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