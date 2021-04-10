Як зазначається, Ізраїль використовував вакцину Pfizer для вакцинації мільйонів громадян. Так, науковці секвенували мазки 150 ізраїльтян, які мали позитивний результат на COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені. Це дослідження показало, що поширеність південноафриканського штаму серед заражених осіб, які отримали щеплення, була у вісім разів вищою, ніж серед невакцинованих і інфікованих.



Професорка Аді Штерн, яка очолювала дослідження, зазначила, що результати цього дослідження її не потішили. За її словами, результати показують, що південноафриканський варіант вірусу в порівнянні з вихідним штамом та британським варіантом "здатний прорвати захист вакцини". Однак вона додала, що кількість досліджених занадто мала, щоб робити остаточні висновки про вакцину Pfizer.



"Ми можемо сказати, що це менш ефективно, але потрібні додаткові дослідження, щоб точно встановити, наскільки", - сказала Аді Штерн.



Професор Ран Балісер, директор з досліджень "Клаліт", сказав, що це дослідження було дуже важливим. Він наголосив, що це було перше у світі дослідження, яке показало, що вакцина Pfizer може бути неефективною проти південноафриканського штаму коронавірусу.