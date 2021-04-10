Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.
Это при КТ легких 3,5 мЗв, а при КТ всего тела или ПЭТ КТ (оно всегда всего тела) - это уже 14 - 21 мЗв. Так 5 раз и привет. Раковым больным не позавидуешь.
yama написав: 2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах?
Я принимаю Детрикс 5600 по назначению эндокринолога из-за дефицита вит.Д (меньше 20), а вообще, как она мне объяснила, в таких случаях и 10000 принимают (а дозы 500-1000 - это вообще баловство, как в сов.время витаминки в драже). Летом доза уменьшится до 4000, потом проверка. По ее утверждению, каждая 1000 при систематическом приеме повышает показатель на 4 ед.
PS. Как я вижу, теперь новая фишка на ветке: радиофобия