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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3129313031313132

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:59

  yanyura написав:3,5 mSv это всего лишь 0,4 рентгена (https://u.to/FmY8Gw).

Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.


Это при КТ легких 3,5 мЗв, а при КТ всего тела или ПЭТ КТ (оно всегда всего тела) - это уже 14 - 21 мЗв. Так 5 раз и привет. Раковым больным не позавидуешь.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:59

  yama написав: 2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах?

Я принимаю Детрикс 5600 по назначению эндокринолога из-за дефицита вит.Д (меньше 20), а вообще, как она мне объяснила, в таких случаях и 10000 принимают (а дозы 500-1000 - это вообще баловство, как в сов.время витаминки в драже). Летом доза уменьшится до 4000, потом проверка. По ее утверждению, каждая 1000 при систематическом приеме повышает показатель на 4 ед.

PS. Как я вижу, теперь новая фишка на ветке: радиофобия 8)
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