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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3129313031313132

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:59

  yanyura написав:3,5 mSv это всего лишь 0,4 рентгена (https://u.to/FmY8Gw).

Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.


Это при КТ легких 3,5 мЗв, а при КТ всего тела или ПЭТ КТ (оно всегда всего тела) - это уже 14 - 21 мЗв. Так 5 раз и привет. Раковым больным не позавидуешь.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:59

  yama написав: 2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах?

Я принимаю Детрикс 5600 по назначению эндокринолога из-за дефицита вит.Д (меньше 20), а вообще, как она мне объяснила, в таких случаях и 10000 принимают (а дозы 500-1000 - это вообще баловство, как в сов.время витаминки в драже). Летом доза уменьшится до 4000, потом проверка. По ее утверждению, каждая 1000 при систематическом приеме повышает показатель на 4 ед.

PS. Как я вижу, теперь новая фишка на ветке: радиофобия 8)
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:23

  kluychkooleg написав:
  yanyura написав:3,5 mSv это всего лишь 0,4 рентгена (https://u.to/FmY8Gw).

Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.


Это при КТ легких 3,5 мЗв, а при КТ всего тела или ПЭТ КТ (оно всегда всего тела) - это уже 14 - 21 мЗв. Так 5 раз и привет. Раковым больным не позавидуешь.

Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:33

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Востаннє редагувалось kluychkooleg в Нед 11 кві, 2021 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 11:33

У волшебника Сулеймана все по-чесному, без обмана

Китайским препаратом CoronaVac станут вакцинировать от коронавируса маломобильные группы населения, педагогов, которые будут работать на ВНО, олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут на Игры 2021 и патрульных полицейских.
https://kontrakty.ua/article/173999
"Вакцина Pfizer идет на людей, которые находятся в домах для лиц преклонного возраста. Это специализированные интернаты, и этих людей вакцинируют и работников этих учреждений. Эта группа с первого этапа вакцинации. Следующая группа со второго этапа - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба. Это мы говорим исключительно о 117 тыс. доз Pfizer", - сказал Ляшко.
https://kontrakty.ua/article/174000
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:00

  kluychkooleg написав:
  stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих


Моя мать нахватала за 4 года 126 mЗв на этих процедурах. Из них 66 только за один год. 6 КТ и 3 ПЭТ КТ. Вот теперь думаем, чем это аукнется через несколько лет.

Все будет хорошо, не переживайте. Главное - самим на это настроиться, а вот настройка на плохое только навредит. В 86-м, за 2 месяца, я получил официально 23,91 р. = 209,7 мЗв (неофициально, по подсчетам, минимум в 3 раза больше), и не медицинских, а полный "букет", и до сих пор жив.
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 11 кві, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:01

  stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих


Но КТ - массовая. И некоторые нахватывают на ней далеко за 100 мЗв за короткий срок.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:08

  kluychkooleg написав:
  stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих


Но КТ - массовая. И некоторые нахватывают на ней далеко за 100 мЗв за короткий срок.

Будьте доброї гадки, нам усім необхідний добрий настрій. З того що оповідали колеги які діагностували ковідне ураження на Кт, частини тіла і експозиція навантаження по часу там мінімальна порівняно з скрінінгом, який проходять онкохворі.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:38

  yanyura написав:
  kluychkooleg написав:
  stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих


Моя мать нахватала за 4 года 126 mЗв на этих процедурах. Из них 66 только за один год. 6 КТ и 3 ПЭТ КТ. Вот теперь думаем, чем это аукнется через несколько лет.

Все будет хорошо, не переживайте. Главное - самим на это настроиться, а вот настройка на плохое только навредит. В 86-м, за 2 месяца, я получил официально 23,91 р. = 209,7 мЗв (неофициально, по подсчетам, минимум в 3 раза больше), и не медицинских, а полный "букет", и до сих пор жив.

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