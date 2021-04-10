Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.
Это при КТ легких 3,5 мЗв, а при КТ всего тела или ПЭТ КТ (оно всегда всего тела) - это уже 14 - 21 мЗв. Так 5 раз и привет. Раковым больным не позавидуешь.
yama написав: 2 грамма ви ам на С и витами Д в конских дозах?
Я принимаю Детрикс 5600 по назначению эндокринолога из-за дефицита вит.Д (меньше 20), а вообще, как она мне объяснила, в таких случаях и 10000 принимают (а дозы 500-1000 - это вообще баловство, как в сов.время витаминки в драже). Летом доза уменьшится до 4000, потом проверка. По ее утверждению, каждая 1000 при систематическом приеме повышает показатель на 4 ед.
PS. Как я вижу, теперь новая фишка на ветке: радиофобия
Российский сайт (на нем подробная таблица с дозами облучения при различных процедурах)::
Учитывая последние данные о риске радиационного облучения для здоровья человека, количественная оценка риска проводится только в случае получения дозы радиации выше 5 рем (50 мЗв) в течение одного года (для взрослых у детей), либо в случае получения дозы облучения выше 10 рем на протяжении всей жизни, дополнительно к природному облучению.
Это при КТ легких 3,5 мЗв, а при КТ всего тела или ПЭТ КТ (оно всегда всего тела) - это уже 14 - 21 мЗв. Так 5 раз и привет. Раковым больным не позавидуешь.
Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих
Китайским препаратом CoronaVac станут вакцинировать от коронавируса маломобильные группы населения, педагогов, которые будут работать на ВНО, олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут на Игры 2021 и патрульных полицейских. https://kontrakty.ua/article/173999 "Вакцина Pfizer идет на людей, которые находятся в домах для лиц преклонного возраста. Это специализированные интернаты, и этих людей вакцинируют и работников этих учреждений. Эта группа с первого этапа вакцинации. Следующая группа со второго этапа - Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужба. Это мы говорим исключительно о 117 тыс. доз Pfizer", - сказал Ляшко. https://kontrakty.ua/article/174000
stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих
Моя мать нахватала за 4 года 126 mЗв на этих процедурах. Из них 66 только за один год. 6 КТ и 3 ПЭТ КТ. Вот теперь думаем, чем это аукнется через несколько лет.
Все будет хорошо, не переживайте. Главное - самим на это настроиться, а вот настройка на плохое только навредит. В 86-м, за 2 месяца, я получил официально 23,91 р. = 209,7 мЗв (неофициально, по подсчетам, минимум в 3 раза больше), и не медицинских, а полный "букет", и до сих пор жив.
Востаннє редагувалось yanyura в Нед 11 кві, 2021 12:03, всього редагувалось 1 раз.
stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих
Но КТ - массовая. И некоторые нахватывают на ней далеко за 100 мЗв за короткий срок.
Будьте доброї гадки, нам усім необхідний добрий настрій. З того що оповідали колеги які діагностували ковідне ураження на Кт, частини тіла і експозиція навантаження по часу там мінімальна порівняно з скрінінгом, який проходять онкохворі.
stargazer написав:Олег! Пет-кт не масова діагностична процедура для онкохворих
Моя мать нахватала за 4 года 126 mЗв на этих процедурах. Из них 66 только за один год. 6 КТ и 3 ПЭТ КТ. Вот теперь думаем, чем это аукнется через несколько лет.
Все будет хорошо, не переживайте. Главное - самим на это настроиться, а вот настройка на плохое только навредит. В 86-м, за 2 месяца, я получил официально 23,91 р. = 209,7 мЗв (неофициально, по подсчетам, минимум в 3 раза больше), и не медицинских, а полный "букет", и до сих пор жив.
собственнно кто зачем это все выписал и на основан и чего? какие были показания к этому всему? удивляет что он вообще выжил после такого лечения, от такого лкчения а не от ковид еще год отходить
Нормальное лечение - так, например, по совету коллег-врачей лечилась моя двоюродная сестра, терапевт с большим стажем. Утверждается, что сейчас это общепринятый протокол при комбинированной пневмонии с ковидом.
я уже давно убедился что звание врача или терапевта не гарантирует умение и знание дела. Чуть выше давали ссылку на Израильського врача, если свой еврей Комаровский не авторитет. Комаровский утверждает что бак осложнения только у 2% тяжелых больных, тех которые в стационаре. максимум у 10%, обычно у 2%. речь о тех тяжелых которые в больнице и на кислороде. А наши терапевты предлагают жрать антибиотики как конфеты, еще и внутривенно,