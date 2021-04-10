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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3130313131323133 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 73 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 152 Додано: Нед 11 кві, 2021 13:27 В детской “инфекционке” растет количество пациентов.



На данный момент в больнице находится 145 детей с коронавирусом. Такие данные привел и.о. директора департамента здравоохранения ХОГА Игорь Волченко на брифинге 9 апреля, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.



“Из них 115 пациентов используют централизованный кислород . В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах”, – сообщил Волченко.



В целом в области сейчас занято 3048 коек для ковид-больных. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.



“Хочу подчеркнуть, что у нас растет госпитальная база, используемая под ковид. На сегодняшний день фактически используется 3781 койка, то есть мы видим увеличение по количеству коек, которые вовлечены в эту работу. Утром 3048 коек было занято пациентами”, – уточнил Черняк.



При этом места с централизованным кислородом по-прежнему – дефицит. В целом по всем больницам области на 9:00 9 апреля оставалось всего 28 таких коек, говорят в облздраве.



В ХОГА подчеркнули, что концентрация заболеваемости самая высокая по Харькову. При этом пациенты поступают в больницы в очень тяжелом состоянии.



“В рамках рабочей группы специалисты разработали практические рекомендации для первички, так как пациенты попадают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Поэтому вопрос – когда они обращались, сколько они лечились, чем они лечились. Это влияет на лечение при госпитализации”, – сказал Черняк.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/04/09/115-detej-s-covid-19-v-harkove-podklyucheny-k-kislorodu/ ЛАД 2 Повідомлень: 18770 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4745 раз. Подякували: 4400 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 14:02 Сегодня узнал еще о минус одной моей знакомой из-за ковида.

10 дней и все.

То есть из хорошо знакомых уже пять человек.

Это только те, о ком знаю. kluychkooleg Повідомлень: 589 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 кві, 2021 14:11 ЛАД

Да. В/ч 44316, его еще называли "одесский полк". yanyura Повідомлень: 5894 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1911 раз. Подякували: 1364 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3130313131323133 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1773082

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32