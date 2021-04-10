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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3130313131323133

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:27

В детской “инфекционке” растет количество пациентов.

На данный момент в больнице находится 145 детей с коронавирусом. Такие данные привел и.о. директора департамента здравоохранения ХОГА Игорь Волченко на брифинге 9 апреля, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

“Из них 115 пациентов используют централизованный кислород. В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах”, – сообщил Волченко.

В целом в области сейчас занято 3048 коек для ковид-больных. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

“Хочу подчеркнуть, что у нас растет госпитальная база, используемая под ковид. На сегодняшний день фактически используется 3781 койка, то есть мы видим увеличение по количеству коек, которые вовлечены в эту работу. Утром 3048 коек было занято пациентами”, – уточнил Черняк.

При этом места с централизованным кислородом по-прежнему – дефицит. В целом по всем больницам области на 9:00 9 апреля оставалось всего 28 таких коек, говорят в облздраве.

В ХОГА подчеркнули, что концентрация заболеваемости самая высокая по Харькову. При этом пациенты поступают в больницы в очень тяжелом состоянии.

“В рамках рабочей группы специалисты разработали практические рекомендации для первички, так как пациенты попадают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Поэтому вопрос – когда они обращались, сколько они лечились, чем они лечились. Это влияет на лечение при госпитализации”, – сказал Черняк.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/04/09/115-detej-s-covid-19-v-harkove-podklyucheny-k-kislorodu/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:02

Сегодня узнал еще о минус одной моей знакомой из-за ковида.
10 дней и все.
То есть из хорошо знакомых уже пять человек.
Это только те, о ком знаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:11

ЛАД
Да. В/ч 44316, его еще называли "одесский полк".
yanyura
 
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vovan_prm

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