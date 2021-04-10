В детской “инфекционке” растет количество пациентов.



На данный момент в больнице находится 145 детей с коронавирусом. Такие данные привел и.о. директора департамента здравоохранения ХОГА Игорь Волченко на брифинге 9 апреля, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.



“Из них 115 пациентов используют централизованный кислород . В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах”, – сообщил Волченко.



В целом в области сейчас занято 3048 коек для ковид-больных. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.



“Хочу подчеркнуть, что у нас растет госпитальная база, используемая под ковид. На сегодняшний день фактически используется 3781 койка, то есть мы видим увеличение по количеству коек, которые вовлечены в эту работу. Утром 3048 коек было занято пациентами”, – уточнил Черняк.



При этом места с централизованным кислородом по-прежнему – дефицит. В целом по всем больницам области на 9:00 9 апреля оставалось всего 28 таких коек, говорят в облздраве.



В ХОГА подчеркнули, что концентрация заболеваемости самая высокая по Харькову. При этом пациенты поступают в больницы в очень тяжелом состоянии.



“В рамках рабочей группы специалисты разработали практические рекомендации для первички, так как пациенты попадают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Поэтому вопрос – когда они обращались, сколько они лечились, чем они лечились. Это влияет на лечение при госпитализации”, – сказал Черняк.