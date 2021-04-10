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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3130313131323133

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:27

В детской “инфекционке” растет количество пациентов.

На данный момент в больнице находится 145 детей с коронавирусом. Такие данные привел и.о. директора департамента здравоохранения ХОГА Игорь Волченко на брифинге 9 апреля, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

“Из них 115 пациентов используют централизованный кислород. В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах”, – сообщил Волченко.

В целом в области сейчас занято 3048 коек для ковид-больных. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.

“Хочу подчеркнуть, что у нас растет госпитальная база, используемая под ковид. На сегодняшний день фактически используется 3781 койка, то есть мы видим увеличение по количеству коек, которые вовлечены в эту работу. Утром 3048 коек было занято пациентами”, – уточнил Черняк.

При этом места с централизованным кислородом по-прежнему – дефицит. В целом по всем больницам области на 9:00 9 апреля оставалось всего 28 таких коек, говорят в облздраве.

В ХОГА подчеркнули, что концентрация заболеваемости самая высокая по Харькову. При этом пациенты поступают в больницы в очень тяжелом состоянии.

“В рамках рабочей группы специалисты разработали практические рекомендации для первички, так как пациенты попадают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Поэтому вопрос – когда они обращались, сколько они лечились, чем они лечились. Это влияет на лечение при госпитализации”, – сказал Черняк.

https://www.objectiv.tv/objectively/2021/04/09/115-detej-s-covid-19-v-harkove-podklyucheny-k-kislorodu/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:02

Сегодня узнал еще о минус одной моей знакомой из-за ковида.
10 дней и все.
То есть из хорошо знакомых уже пять человек.
Это только те, о ком знаю.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:11

ЛАД
Да. В/ч 44316, его еще называли "одесский полк".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:34

  kluychkooleg написав:Сегодня узнал еще о минус одной моей знакомой из-за ковида.
10 дней и все.
То есть из хорошо знакомых уже пять человек.
Это только те, о ком знаю.

"Померли зараз, не помруть в наступному році. Все нормольно" (с) сами знаете кто.
"слишком мало встревоженности,надо придумать covid pro", "Ковид - такая же пугалка,как и а_то_ путен_нападет" (с) знаете кто.

"Мне не хватает ссылок, никакого роста смертности нет" с) тоже знаете
"Я не дура колоться,я куплю себе справку,что я вакцинированная"(с)
"Вас всех ждёт Гаага , Нюрнберг .. Я уже пишу 2 законопроекта, и 3 обращения в суд... Мои права всюду нарушены. И вообще,вчера в армии пьяный офицер спалил самолёт.. Вроде бы и при чем тут, к словам хотаба надо относиться подозрительно". (с) Есть и такой у нас "судья-Вовк".
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 11 кві, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:37

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.
Или, по крайней мере, снижение смертности.


Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують.

Всё верно. Процесс волнообразный.
У нас удивляет разве что длина волны, слишком быстрые спады без особых усилий.

В связи с волнообразным течением эпидемии очень интересно увидеть подробные отчёты по Израилю. Чтобы убедиться, что слова roberto dark (как и израильских полит. и мед.деятелей
Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

справедливы. И причиной действительно является вакцинирование, а не просто карантин и "спад волны".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:57

  Hotab написав:"Померли зараз, не помруть в наступному році. Все нормольно" (с) сами знаете кто.
"слишком мало встревоженности,надо придумать covid pro", "Ковид - такая же пугалка,как и а_то_ путен_нападет" (с) знаете кто.

"Мне не хватает ссылок, никакого роста смертности нет" с) тоже знаете
"Я не дура колоться,я куплю себе справку,что я вакцинированная"(с)
"Вас всех ждёт Гаага , Нюрнберг .. Я уже пишу 2 законопроекта, и 3 обращения в суд... Мои права всюду нарушены. И вообще,вчера в армии пьяный офицер спалил самолёт.. Вроде бы и при чем тут, к словам хотаба надо относиться подозрительно". (с) Есть и такой у нас "судья-Вовк".


  Hotab написав:...песни об Израиле, "кококо, вакцинация ничего не даёт, болеют как и соседи без вакцины. "

  Hotab написав:Але щоб так сприймати реалії і не закатувати істерики "Кококо, маё святое величество аграничили в правах, как ани пасмели" . .

  Hotab написав:Ну и наки нам лЭди принесла эту информацию? Она ни о чем не говорит, кококо" :lol:

:lol: :lol: :lol:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:01

Маски - наше все! )))

«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко.
https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:03

  Hotab написав:......
"Померли зараз, не помруть в наступному році. Все нормольно" (с) сами знаете кто.
....

Интересно, к сообщению выше о 145 детях (только в Харькове), из которых "115 пациентов используют централизованный кислород. В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах" отнесутся так же?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:24

  ЛАД написав:
  Hotab написав:......
"Померли зараз, не помруть в наступному році. Все нормольно" (с) сами знаете кто.
....

Интересно, к сообщению выше о 145 детях (только в Харькове), из которых "115 пациентов используют централизованный кислород. В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах" отнесутся так же?


Странная логика :roll:
20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
Lady_N
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