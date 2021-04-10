В детской “инфекционке” растет количество пациентов.
На данный момент в больнице находится 145 детей с коронавирусом. Такие данные привел и.о. директора департамента здравоохранения ХОГА Игорь Волченко на брифинге 9 апреля, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.
“Из них 115 пациентов используют централизованный кислород. В реанимации 8 коек, 5 пациентов, из них 2 – на ИВЛах”, – сообщил Волченко.
В целом в области сейчас занято 3048 коек для ковид-больных. Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
“Хочу подчеркнуть, что у нас растет госпитальная база, используемая под ковид. На сегодняшний день фактически используется 3781 койка, то есть мы видим увеличение по количеству коек, которые вовлечены в эту работу. Утром 3048 коек было занято пациентами”, – уточнил Черняк.
При этом места с централизованным кислородом по-прежнему – дефицит. В целом по всем больницам области на 9:00 9 апреля оставалось всего 28 таких коек, говорят в облздраве.
В ХОГА подчеркнули, что концентрация заболеваемости самая высокая по Харькову. При этом пациенты поступают в больницы в очень тяжелом состоянии.
“В рамках рабочей группы специалисты разработали практические рекомендации для первички, так как пациенты попадают в больницы в крайне тяжелом состоянии. Поэтому вопрос – когда они обращались, сколько они лечились, чем они лечились. Это влияет на лечение при госпитализации”, – сказал Черняк.
kluychkooleg написав:Сегодня узнал еще о минус одной моей знакомой из-за ковида. 10 дней и все. То есть из хорошо знакомых уже пять человек. Это только те, о ком знаю.
"Померли зараз, не помруть в наступному році. Все нормольно" (с) сами знаете кто. "слишком мало встревоженности,надо придумать covid pro", "Ковид - такая же пугалка,как и а_то_ путен_нападет" (с) знаете кто.
"Мне не хватает ссылок, никакого роста смертности нет" с) тоже знаете "Я не дура колоться,я куплю себе справку,что я вакцинированная"(с) "Вас всех ждёт Гаага , Нюрнберг .. Я уже пишу 2 законопроекта, и 3 обращения в суд... Мои права всюду нарушены. И вообще,вчера в армии пьяный офицер спалил самолёт.. Вроде бы и при чем тут, к словам хотаба надо относиться подозрительно". (с) Есть и такой у нас "судья-Вовк".
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 11 кві, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время. Или, по крайней мере, снижение смертности.
Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують.
Всё верно. Процесс волнообразный. У нас удивляет разве что длина волны, слишком быстрые спады без особых усилий.
В связи с волнообразным течением эпидемии очень интересно увидеть подробные отчёты по Израилю. Чтобы убедиться, что слова roberto dark (как и израильских полит. и мед.деятелей
Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
справедливы. И причиной действительно является вакцинирование, а не просто карантин и "спад волны".
Hotab написав:"Померли зараз, не помруть в наступному році. Все нормольно" (с) сами знаете кто. "слишком мало встревоженности,надо придумать covid pro", "Ковид - такая же пугалка,как и а_то_ путен_нападет" (с) знаете кто.
"Мне не хватает ссылок, никакого роста смертности нет" с) тоже знаете "Я не дура колоться,я куплю себе справку,что я вакцинированная"(с) "Вас всех ждёт Гаага , Нюрнберг .. Я уже пишу 2 законопроекта, и 3 обращения в суд... Мои права всюду нарушены. И вообще,вчера в армии пьяный офицер спалил самолёт.. Вроде бы и при чем тут, к словам хотаба надо относиться подозрительно". (с) Есть и такой у нас "судья-Вовк".
Hotab написав:...песни об Израиле, "кококо, вакцинация ничего не даёт, болеют как и соседи без вакцины. "
Hotab написав:Але щоб так сприймати реалії і не закатувати істерики "Кококо, маё святое величество аграничили в правах, как ани пасмели" . .
Hotab написав:Ну и наки нам лЭди принесла эту информацию? Она ни о чем не говорит, кококо"