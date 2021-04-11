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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 16:11
Lady_N написав:
Странная логика
20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому? Они не родились по вине кого-то здесь присутствующих? Или кто-то из здесь присутствующих отрицает факт спада рождаемости из-за Ковид, как это делают ковид-дисидентов с фактом роста смертности??
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