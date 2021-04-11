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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3131313231333134

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Странная логика
20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..

А какой механизм этого противопоставления одного другому? Они не родились по вине кого-то здесь присутствующих? Или кто-то из здесь присутствующих отрицает факт спада рождаемости из-за Ковид, как это делают ковид-дисидентов с фактом роста смертности??
Hotab
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