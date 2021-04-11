Lady_N написав:Странная логика 20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому? Они не родились по вине кого-то здесь присутствующих? Или кто-то из здесь присутствующих отрицает факт спада рождаемости из-за Ковид, как это делают ковид-дисидентов с фактом роста смертности??
Коронавирус. В Китае заявили, что их вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты" 11.04.2021
Эффективность китайских вакцин от коронавируса "невысока", Пекин рассматривает возможность "смешать" их с другими препаратами. Об этом заявил директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу, сообщает AP.
"Китайские вакцины не обладают очень высоким уровнем защиты", – заявил он в ходе пресс-конференции. Сейчас, по словам чиновника, обсуждается вопрос о том, будет ли Китай использовать для процесса иммунизации другие вакцины из разных технических линий. Это может повысить их эффективность. ...
Lady_N написав:Странная логика 20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому?
Скажу больше - нужно быть совсем уже курицей без мозгов или конченной самкой собаки, чтобы сравнивать смерть уже живущего ребенка с не появлением ребенка, который мог бы быть теоретически зачат. Скабеева с Соловьевым нервно курят в сторонке.
Lady_N написав:Странная логика 20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому?
Скажу больше - нужно быть совсем уже курицей без мозгов или конченной самкой собаки, чтобы сравнивать смерть уже живущего ребенка с не появлением ребенка, который мог бы быть теоретически зачат. Скабеева с Соловьевым нервно курят в сторонке.
Увы, я об этом тоже думаю, но озвучивать не могу. И так уже слыл олицетворением гендерного неравенства, пытаюсь встать на путь исправления.
Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко. https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine
Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)