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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3132313331343135>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Lady_N написав:Странная логика
20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..

А какой механизм этого противопоставления одного другому? Они не родились по вине кого-то здесь присутствующих? Или кто-то из здесь присутствующих отрицает факт спада рождаемости из-за Ковид, как это делают ковид-дисидентов с фактом роста смертности??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:28

Коронавирус. В Китае заявили, что их вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты"
11.04.2021

Эффективность китайских вакцин от коронавируса "невысока", Пекин рассматривает возможность "смешать" их с другими препаратами. Об этом заявил директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу, сообщает AP.

"Китайские вакцины не обладают очень высоким уровнем защиты", – заявил он в ходе пресс-конференции. Сейчас, по словам чиновника, обсуждается вопрос о том, будет ли Китай использовать для процесса иммунизации другие вакцины из разных технических линий. Это может повысить их эффективность.
...

https://news.liga.net/world/news/korona ... m-zaschity

Оригинал статьи в AP NEWS - https://apnews.com/article/beijing-immu ... 8ffbff6ef9
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:46

  Hotab написав:
  Lady_N написав:Странная логика
20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..

А какой механизм этого противопоставления одного другому?


Скажу больше - нужно быть совсем уже курицей без мозгов или конченной самкой собаки, чтобы сравнивать смерть уже живущего ребенка с не появлением ребенка, который мог бы быть теоретически зачат. Скабеева с Соловьевым нервно курят в сторонке.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:37

  kluychkooleg написав:
  Hotab написав:
  Lady_N написав:Странная логика
20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..

А какой механизм этого противопоставления одного другому?


Скажу больше - нужно быть совсем уже курицей без мозгов или конченной самкой собаки, чтобы сравнивать смерть уже живущего ребенка с не появлением ребенка, который мог бы быть теоретически зачат. Скабеева с Соловьевым нервно курят в сторонке.

Увы, я об этом тоже думаю, но озвучивать не могу. И так уже слыл олицетворением гендерного неравенства, пытаюсь встать на путь исправления. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:40

  Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко.
https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine

Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:52

  Вкладчик1234 написав:
  Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко.
https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine

Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)


1 грн 20 коп за маску - это деньги?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:05

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко.
https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine

Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)


1 грн 20 коп за маску - это деньги?

1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн. Вот например:
Зображення

2. Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:09

Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:
1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн. Вот например:
Зображення

2. Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?
Даже в вашем примере вторая позиция по 2.90/шт. Но если поискать, то легко найти и ещё дешевле
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:16

  kluychkooleg написав:
  justit написав:
  kluychkooleg написав:А вдруг онкология?


На Facebook обирать деньги.
Или в СМИ.
Так часто и делают.
О какой подушке безопасности речь?
Нет ее, и не было никогда :?


Попрошайничать - последнее дело.
Не верь, не бойся, не проси.
Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?


Потому что жизнь вот такая :(
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:22

  Вкладчик1234 написав:1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн.


https://aptekanizkihcen.ua/item/maska-medichna-zahisna-netkana-100-1057444

1,27 за штуку. Я просто в розницу 3 штуки за 1,30 за штуку пару дней назад покупал.
А респиратор "Бук" ppf3 с клапаном там же - за 19 грн.
В Аптеке низьких цін.
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