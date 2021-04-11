Lady_N написав:Странная логика 20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому? Они не родились по вине кого-то здесь присутствующих? Или кто-то из здесь присутствующих отрицает факт спада рождаемости из-за Ковид, как это делают ковид-дисидентов с фактом роста смертности??
Коронавирус. В Китае заявили, что их вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты" 11.04.2021
Эффективность китайских вакцин от коронавируса "невысока", Пекин рассматривает возможность "смешать" их с другими препаратами. Об этом заявил директор Китайского центра по контролю за заболеваниями Гао Фу, сообщает AP.
"Китайские вакцины не обладают очень высоким уровнем защиты", – заявил он в ходе пресс-конференции. Сейчас, по словам чиновника, обсуждается вопрос о том, будет ли Китай использовать для процесса иммунизации другие вакцины из разных технических линий. Это может повысить их эффективность. ...
Lady_N написав:Странная логика 20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому?
Скажу больше - нужно быть совсем уже курицей без мозгов или конченной самкой собаки, чтобы сравнивать смерть уже живущего ребенка с не появлением ребенка, который мог бы быть теоретически зачат. Скабеева с Соловьевым нервно курят в сторонке.
Lady_N написав:Странная логика 20 000 не родившихся детей за месяц вас почему-то не расстраивает..
А какой механизм этого противопоставления одного другому?
Скажу больше - нужно быть совсем уже курицей без мозгов или конченной самкой собаки, чтобы сравнивать смерть уже живущего ребенка с не появлением ребенка, который мог бы быть теоретически зачат. Скабеева с Соловьевым нервно курят в сторонке.
Увы, я об этом тоже думаю, но озвучивать не могу. И так уже слыл олицетворением гендерного неравенства, пытаюсь встать на путь исправления.
Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко. https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine
Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)
Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко. https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine
Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)
Lady_N написав:«Есть исследования Центра по контролю и профилактике заболевания в США (CDC), они уверены, что если бы все люди в течение трех недель носили маски, не снимая, коронавирусную болезнь преодолели бы», – отметил Ляшко. https://newsyou.info/glavnyj-sanvrach-o ... -v-ukraine
Так почему вакцинация бесплатная, а маски - за деньги? (кроме некоторых стран первого мира)
1 грн 20 коп за маску - это деньги?
1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн. Вот например:
2. Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?
Вкладчик1234 написав: 1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн. Вот например:
2. Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?
Даже в вашем примере вторая позиция по 2.90/шт. Но если поискать, то легко найти и ещё дешевле