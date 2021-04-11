Вкладчик1234 написав: 1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн. Вот например:
2. Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?
Интересные скрины. Но то скрины. Что я глазами вижу, так это в магазинах "копеечка" маски по 0,99коп В супермаркетах по 3,99грн В аптеке в декабре вроде по 6грн покупал.
Все маски - медицинские. ну те, что "голубым наружу" носить
Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 кві, 2021 19:50, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время. Или, по крайней мере, снижение смертности.
Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують.
Всё верно. Процесс волнообразный. У нас удивляет разве что длина волны, слишком быстрые спады без особых усилий.
В связи с волнообразным течением эпидемии очень интересно увидеть подробные отчёты по Израилю. Чтобы убедиться, что слова roberto dark (как и израильских полит. и мед.деятелей
Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
справедливы. И причиной действительно является вакцинирование, а не просто карантин и "спад волны".
Однозначно вакцинирование и ничто другое. Я помню вторую волну в конце лета и когда в сентябре у нас был второй локдаун, то результат его был незамедлителен и буквально за неделю-другую с тысяч заболевших в день у нас упало до нескольких сотен. НО В ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ЗИМОЙ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ДАЖЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА И БОЛЕЕ Количество кейсов довольно долго держалось на уровне 5000 в день и локдаун продлевался. И ТОЛЬКО когда вакцинированных первой дозой стало более 50% - начался существенный спад, что и наблюдается по сегодняшний день . Прочитал статью недавно, может прокомментируете, а то в Киев собрался в конце мая. https://zaxid.net/moz_prognozuye_do_30_ ... i_n1517116 PS Надеюсь локдаун у вас так долго не продлится ?
Вкладчик1234 написав:Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?
Хорошая попытка включить дурака, но нет. Маска на всю жизнь как минимум менее удобная, чем вакцина. Как максимум - вильнолюдь ее не носит.
yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2
К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.
yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2
Интересно, а как это попадёт в статистику: 1. Осложнение от ковида 2. Осложнение от вакцины