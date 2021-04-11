RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3132313331343135

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:22

  Вкладчик1234 написав:
1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн. Вот например:
Зображення

2. Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?



Интересные скрины. :D
Но то скрины.
Что я глазами вижу, так это в магазинах "копеечка" маски по 0,99коп
В супермаркетах по 3,99грн
В аптеке в декабре вроде по 6грн покупал.

Все маски - медицинские. ну те, что "голубым наружу" носить
justit
 
Повідомлень: 5173
З нами з: 12.03.09
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
:( посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2
Востаннє редагувалось yama в Нед 11 кві, 2021 19:50, всього редагувалось 3 разів.
yama
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7073 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:42

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.
Или, по крайней мере, снижение смертности.


Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують.

Всё верно. Процесс волнообразный.
У нас удивляет разве что длина волны, слишком быстрые спады без особых усилий.

В связи с волнообразным течением эпидемии очень интересно увидеть подробные отчёты по Израилю. Чтобы убедиться, что слова roberto dark (как и израильских полит. и мед.деятелей
Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

справедливы. И причиной действительно является вакцинирование, а не просто карантин и "спад волны".

Однозначно вакцинирование и ничто другое. Я помню вторую волну в конце лета и когда в сентябре у нас был второй локдаун, то результат его был незамедлителен и буквально за неделю-другую с тысяч заболевших в день у нас упало до нескольких сотен. НО В ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ЗИМОЙ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ДАЖЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА И БОЛЕЕ :!: Количество кейсов довольно долго держалось на уровне 5000 в день и локдаун продлевался. И ТОЛЬКО когда вакцинированных первой дозой стало более 50% - начался существенный спад, что и наблюдается по сегодняшний день . :wink: Прочитал статью недавно, может прокомментируете, а то в Киев собрался в конце мая. https://zaxid.net/moz_prognozuye_do_30_ ... i_n1517116 PS Надеюсь локдаун у вас так долго не продлится ?
roberto dark
 
Повідомлень: 110
З нами з: 04.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 19:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Тем более не понятно, если цена вопроса 1.20грн и это действенный способ борьбы с "пандемией" - для чего этот мировой цирк с лохдаунами, вакцинами, ковид-паспортами и прочим, если всё можно решить просто и дешево?

Хорошая попытка включить дурака, но нет. Маска на всю жизнь как минимум менее удобная, чем вакцина. Как максимум - вильнолюдь ее не носит.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 15.02.09
Подякував: 175 раз.
Подякували: 1249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:06

  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
:( посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2


К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 594
З нами з: 30.12.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 20:10

  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
:( посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2

Интересно, а как это попадёт в статистику:
1. Осложнение от ковида
2. Осложнение от вакцины
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14429
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7898 раз.
Подякували: 3816 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:14

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
:( посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2

Интересно, а как это попадёт в статистику:
1. Осложнение от ковида
2. Осложнение от вакцины

вошло как Coviд - но потеряли его из за халатности ! родственники звонили два раза просили посмотреть ответ был -" мы в окошко посмотрели он сидит тыкает в смарфон - так тяжело больные себя не ведут с ним все хорошо , он у вас паникер " , третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики :!: от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !
yama
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7073 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:16

  roberto dark написав:........
Однозначно вакцинирование и ничто другое. Я помню вторую волну в конце лета и когда в сентябре у нас был второй локдаун, то результат его был незамедлителен и буквально за неделю-другую с тысяч заболевших в день у нас упало до нескольких сотен. НО В ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ЗИМОЙ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ДАЖЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА И БОЛЕЕ :!: Количество кейсов довольно долго держалось на уровне 5000 в день и локдаун продлевался. И ТОЛЬКО когда вакцинированных первой дозой стало более 50% - начался существенный спад, что и наблюдается по сегодняшний день . :wink: Прочитал статью недавно, может прокомментируете, а то в Киев собрался в конце мая. https://zaxid.net/moz_prognozuye_do_30_ ... i_n1517116 PS Надеюсь локдаун у вас так долго не продлится ?

Что касается вашего вакцинирования, очень надеюсь, что так оно и есть.
Статью комментировать не буду - там нечего комментировать.
Сколько времени и какой будет у нас локдаун сегодня никто не скажет. О ситуации в Киеве лучше расскажут киевляне. В Харькове сегодня первый день - не работают хозмаги, книжные, кафе-рестораны - только на вынос, транспорт работает с половинным заполнением (официально, как практически, посмотрим завтра).
Надеюсь, до мая локдаун закончится. Правда, есть одно но - в этом году поздняя православная пасха - 2 мая. Посмотрим, как это будет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18773
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4746 раз.
Подякували: 4400 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:23

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:1. я не знаю, где Вы такие цены видите, и что это за маска за 1.20грн.


https://aptekanizkihcen.ua/item/maska-medichna-zahisna-netkana-100-1057444

1,27 за штуку. Я просто в розницу 3 штуки за 1,30 за штуку пару дней назад покупал.
А респиратор "Бук" ppf3 с клапаном там же - за 19 грн.
В Аптеке низьких цін.


не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии. ни в одной стране мира. в январе 2020 польские ффп3 стоили 25, а французские ффп3 - 50 грн. когда они даром никому нужны не были.
adeges
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 14.03.06
Подякував: 266 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:45

  adeges написав:не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии. ни в одной стране мира. в январе 2020 польские ффп3 стоили 25, а французские ффп3 - 50 грн. когда они даром никому нужны не были.


Сейчас посмотрел в Интернет-магазине - 26,8 грн - https://aptekanizkihcen.ua/item/respirator-polumaska-buk-3k-ffp-3-s-klapanom-1057187. Ну это может цену подняли потому, что мы в красную зону вошли.
Чек не найду, да и искать бы не стал, но мне помнится цена 19.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 594
З нами з: 30.12.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3132313331343135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1773189
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.