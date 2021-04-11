Додано: Нед 11 кві, 2021 19:42

ЛАД написав: Ой+ написав: ЛАД написав: Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.

Или, по крайней мере, снижение смертности. Если правда, то можно надеяться на уменьшение заболеваемости в ближайшее время.Или, по крайней мере, снижение смертности.



Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують. Після підйому наступає спад. Прикарпаття тримали в "червоній" зоні чуть не до масових акцій протесту, які вже на понеділок планувались, майже як чорними табличками в голодомор обклали. А сьогодні зразу в "жовту", бо статистика давно вниз. Так і в гарячіших регіонах через 2-3 тижні піде суттєвий спад внаслідок того, що ще більша частина наразі природним шляхом набуде імунітет. А потім набагато пізніше не відомо точно коли і чим ще і провакцинують.

Всё верно. Процесс волнообразный.

У нас удивляет разве что длина волны, слишком быстрые спады без особых усилий.



В связи с волнообразным течением эпидемии очень интересно увидеть подробные отчёты по Израилю. Чтобы убедиться, что слова roberto dark (как и израильских полит. и мед.деятелей

Ещё бы, мы в Израиле уже начинаем постепенно забывать о ковиде, с 18 апреля снимаем маски на улицах . КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ УПАЛО В НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ РАЗ. Я себе даже не ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО БЫЛО БЫ ЕСЛИ НЕ ВАКЦИНАЦИЯ, УЧИТЫВАЯ ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.

справедливы. И причиной действительно является вакцинирование, а не просто карантин и "спад волны". Всё верно. Процесс волнообразный.У нас удивляет разве что длина волны, слишком быстрые спады без особых усилий.В связи с волнообразным течением эпидемии очень интересно увидеть подробные отчёты по Израилю. Чтобы убедиться, что слова(как и израильских полит. и мед.деятелейсправедливы. И причиной действительно является вакцинирование, а не просто карантин и "спад волны".

Однозначно вакцинирование и ничто другое. Я помню вторую волну в конце лета и когда в сентябре у нас был второй локдаун, то результат его был незамедлителен и буквально за неделю-другую с тысяч заболевших в день у нас упало до нескольких сотен. НО В ТРЕТЬЮ ВОЛНУ ЗИМОЙ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ДАЖЕ В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА И БОЛЕЕКоличество кейсов довольно долго держалось на уровне 5000 в день и локдаун продлевался. И ТОЛЬКО когда вакцинированных первой дозой стало более 50% - начался существенный спад, что и наблюдается по сегодняшний день .Прочитал статью недавно, может прокомментируете, а то в Киев собрался в конце мая.PS Надеюсь локдаун у вас так долго не продлится ?