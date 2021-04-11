adeges написав:не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии. ни в одной стране мира. в январе 2020 польские ффп3 стоили 25, а французские ффп3 - 50 грн. когда они даром никому нужны не были.
adeges написав:не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии. ни в одной стране мира. в январе 2020 польские ффп3 стоили 25, а французские ффп3 - 50 грн. когда они даром никому нужны не были.
Скорее всего, за 19 были Буки ffp3 без клапана, которые сейчас по 20,6
Может, аптекарша ошиблась. Продала с клапаном, а пробила тот, что без клапана. Мне тоже казалось, что по Инету цена дороже, когда заказывал, в районе 25. Но в любом случае фраза "не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии" выглядит голословной, так как разницы между 19 и 26,8 ну никакой. Кстати, у коммерсов тоже респираторы сильно подешевели за год. Спрос родил производство. Затарили.