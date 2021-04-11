RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3133313431353136

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 23:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kluychkooleg написав:
  adeges написав:не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии. ни в одной стране мира. в январе 2020 польские ффп3 стоили 25, а французские ффп3 - 50 грн. когда они даром никому нужны не были.


Сейчас посмотрел в Интернет-магазине - 26,8 грн - https://aptekanizkihcen.ua/item/respirator-polumaska-buk-3k-ffp-3-s-klapanom-1057187. Ну это может цену подняли потому, что мы в красную зону вошли.
Чек не найду, да и искать бы не стал, но мне помнится цена 19.
Скорее всего, за 19 были Буки ffp3 без клапана, которые сейчас по 20,6
alter
 
Повідомлень: 546
З нами з: 14.05.08
Подякував: 304 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 23:46

  alter написав:
kluychkooleg написав:
  adeges написав:не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии. ни в одной стране мира. в январе 2020 польские ффп3 стоили 25, а французские ффп3 - 50 грн. когда они даром никому нужны не были.


Сейчас посмотрел в Интернет-магазине - 26,8 грн - https://aptekanizkihcen.ua/item/respirator-polumaska-buk-3k-ffp-3-s-klapanom-1057187. Ну это может цену подняли потому, что мы в красную зону вошли.
Чек не найду, да и искать бы не стал, но мне помнится цена 19.
Скорее всего, за 19 были Буки ffp3 без клапана, которые сейчас по 20,6


Может, аптекарша ошиблась. Продала с клапаном, а пробила тот, что без клапана. Мне тоже казалось, что по Инету цена дороже, когда заказывал, в районе 25.
Но в любом случае фраза "не может нормальный респиратор высшего класса защиты стоить 19 грн в период глобальной пандемии" выглядит голословной, так как разницы между 19 и 26,8 ну никакой. Кстати, у коммерсов тоже респираторы сильно подешевели за год. Спрос родил производство. Затарили.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 595
З нами з: 30.12.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3133313431353136
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1773209
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.