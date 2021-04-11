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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3133313431353136

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:07

  kluychkooleg написав:
  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
:( посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2


К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.

Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.
В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.
Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:20

  yama написав:третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики :!: от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !


Это все очень печально.
Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести" :(
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер

Интересно, а как это попадёт в статистику:
1. Осложнение от ковида
2. Осложнение от вакцины

А вакцина тут каким боком? -- или бредни дошли до такого уровня, что достаточно вакцину просто где-то рядом с человеком пронести, чтобы побочку словить? :shock:
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