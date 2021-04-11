Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3133313431353136 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 73 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 152 Додано: Пон 12 кві, 2021 09:07 kluychkooleg написав: yama написав: Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер

посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2 Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів померпосиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ...



К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах. К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.

Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.

В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.

Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными. Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными. antey1969 1

Повідомлень: 10596 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1352 раз. Подякували: 3067 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 09:20 yama написав: третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному ! третий звонок родственников был просто проигнорирован .от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !



Это все очень печально.

Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести" Это все очень печально.Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести" justit Повідомлень: 5174 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1593 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51 Вкладчик1234 написав: yama написав: Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер

Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер

Интересно, а как это попадёт в статистику:

1. Осложнение от ковида

2. Осложнение от вакцины Интересно, а как это попадёт в статистику:1. Осложнение от ковида2.

А вакцина тут каким боком? -- или бредни дошли до такого уровня, что достаточно вакцину просто где-то рядом с человеком пронести, чтобы побочку словить? А вакцина тут каким боком? -- или бредни дошли до такого уровня, что достаточно вакцину просто где-то рядом с человеком пронести, чтобы побочку словить? _hunter Повідомлень: 4193 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 10:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире _hunter написав: или бредни дошли или бредни дошли

Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает" и нет) . Хотя когда-то в других ветках было много полезного ведь. Но, видимо, годы никого не щадят. Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает" и нет) . Хотя когда-то в других ветках было много полезного ведь. Но, видимо, годы никого не щадят. Hotab

Повідомлень: 3599 З нами з: 15.02.09 Подякував: 175 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3133313431353136 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32