Додано: Пон 12 кві, 2021 10:44

antey1969 написав: kluychkooleg написав: yama написав: Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер

посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2 Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів померпосиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ...



К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах. К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.

Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.

В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.

Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными. Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными.

так верно

Тогда надо было выставить человеку прайс или счет \ цену , а не в ответ на " у него нога посинела , у него посинела вторя нога " дословно - " он у вас паникер сидит смарфоном играется" через два или три часа человек умер .По вашему должно было выглядеть такродственник - у Василя Петровича посинела нога делайте что-товрач - Ок с вас 500 у.е вот вам счет карты и мы посмотримродственник - у Василя Петровича посинела вторая ногаврач - ок , сбросте пожалуйста еще 500 у.е. и мы посмотрим на его ногиврач - Извините деньги не поступили вовремя , В.П. умер? когда счет идет на часы ? между посинением первой ноги и смертью ориентировочно прошло 2-3 часа ... через 3 часа человек перестал выходить на контактЕЩЕ раз - было проигнорировано ДВЕ жалобы на стремительное ухудшение здоровья и все последующие