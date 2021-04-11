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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51
Вкладчик1234 написав: yama написав:
Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів
... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
Интересно, а как это попадёт в статистику:
1. Осложнение от ковида
2. Осложнение от вакцины
А вакцина тут каким боком? -- или бредни дошли до такого уровня, что достаточно вакцину просто где-то рядом с человеком пронести, чтобы побочку словить?
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:04
_hunter написав:
или бредни дошли
Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает" да репостов мусорных ватных ресурсов и нет) . Хотя когда-то в других ветках было много полезного ведь. Но, видимо, годы никого не щадят.
З.Ы. Краска на кнопке "Жалоба модератору" у отдельных невменяшек стерлась до основания))
Вместо того, что не маразмировать , они жалуются на то, что их макают)).
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 12 кві, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:20
Hotab написав:
Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"
Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так
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justit
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:24
justit написав: yama написав:
третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики
от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !
Это все очень печально.
Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести"
Вот это ближе всего к истине.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:24
justit написав:
, что человек сей просто от смеха "уделывается"
Да, понятно, что это попытка типа приклалываться. Но это как в фильме Joker (2019). Смешно только ему было, а он сам не понимал глубины своей несчастности. Но был убежден,что шутит очень остроумно.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 10:44
antey1969 написав: kluychkooleg написав: yama написав:
Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів
... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря
. Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2
К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.
Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.
В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.
Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными.
Тогда надо было выставить человеку прайс или счет \ цену , а не в ответ на " у него нога посинела , у него посинела вторя нога " дословно - " он у вас паникер сидит смарфоном играется" через два или три часа человек умер . Никто прайс не выкотил !
По вашему должно было выглядеть так
родственник - у Василя Петровича посинела нога делайте что-то
врач - Ок с вас 500 у.е вот вам счет карты и мы посмотрим
родственник - у Василя Петровича посинела вторая нога
врач - ок , сбросте пожалуйста еще 500 у.е. и мы посмотрим на его ноги
врач - Извините деньги не поступили вовремя , В.П. умер так верно так по вашему должно быть
? когда счет идет на часы ? между посинением первой ноги и смертью ориентировочно прошло 2-3 часа ... через 3 часа человек перестал выходить на контакт
ЕЩЕ раз - было проигнорировано ДВЕ жалобы на стремительное ухудшение здоровья и все последующие
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:08
justit написав: Hotab написав:
Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"
Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так
Рекомендуете в блек-лист? -- возможно и стоит: не помню ни строки полезной информации от той учетки...
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:35
justit написав: yama написав:
третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики
от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !
Это все очень печально.
Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести"
Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...
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