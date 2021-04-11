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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3133313431353136

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 152
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
73
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер

Интересно, а как это попадёт в статистику:
1. Осложнение от ковида
2. Осложнение от вакцины

А вакцина тут каким боком? -- или бредни дошли до такого уровня, что достаточно вакцину просто где-то рядом с человеком пронести, чтобы побочку словить? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:или бредни дошли

Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает" да репостов мусорных ватных ресурсов и нет) . Хотя когда-то в других ветках было много полезного ведь. Но, видимо, годы никого не щадят.

З.Ы. Краска на кнопке "Жалоба модератору" у отдельных невменяшек стерлась до основания)) :lol:
Вместо того, что не маразмировать , они жалуются на то, что их макают)).
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 12 кві, 2021 10:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:20

  Hotab написав:Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"


Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так :lol:
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:24

  justit написав:
  yama написав:третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики :!: от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !


Это все очень печально.
Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести" :(


Вот это ближе всего к истине.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:, что человек сей просто от смеха "уделывается"

Да, понятно, что это попытка типа приклалываться. Но это как в фильме Joker (2019). Смешно только ему было, а он сам не понимал глубины своей несчастности. Но был убежден,что шутит очень остроумно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:44

  antey1969 написав:
  kluychkooleg написав:
  yama написав:Ужгородська інфекційна лікарня , уваги пацієнтам не надають , при багаторазових скаргах пацієнта він помер від тромбоза без уваги лікарів ... пацієнт скаржився лікарям через родичів багаторазово весь вечір ...після чого без уваги лікарів помер
:( посиніла спочатку одна нога потім інша нога , а лікарям пофіг не дочекався уваги лікарів ... На мою думку і на думку родичів померлого це була халатність лікаря . Основна проблема в тому що тромбоз почався при 37,2


К большому сожалению, ситуация для нашей страны не удивительная. Довелось полежать в больницах.

Возможно, Вы удивились, но 90+% родственников пациентов считают, что больной умер по вине медиков. И это не только по поводу Ковида, а вообще. Издержки "бесплатной" медицины.
В платных клиниках все цивильнее - любые танцы вокруг клиента за его деньги, но при этом оплачивается каждое телодвижение. Прайс за каждую клизму, за каждый переезд на каталке, прайс за укольчик, прайс за осмотр и т. д. Едва финансы больного подходят к концу или ситуация становится критической, пациента срочно сбрасывают в ближайшую госбольничку.
Народ, лечившийся от Ковида на дому(легкие формы) начинает раздупляться, что качественное лечение дешевым быть не может(медикаменты и оборудование стоят приличных денег). Но уверен, что все это забудется при первом же поступлении в больницу, никто просто не осознает, что прайсы нашей Службы Здоровья даже в самых нищих странах непостсовка будут выглядеть анекдотичными.

Тогда надо было выставить человеку прайс или счет \ цену , а не в ответ на " у него нога посинела , у него посинела вторя нога " дословно - " он у вас паникер сидит смарфоном играется" через два или три часа человек умер .
Никто прайс не выкотил !
По вашему должно было выглядеть так
родственник - у Василя Петровича посинела нога делайте что-то
врач - Ок с вас 500 у.е вот вам счет карты и мы посмотрим
родственник - у Василя Петровича посинела вторая нога
врач - ок , сбросте пожалуйста еще 500 у.е. и мы посмотрим на его ноги

врач - Извините деньги не поступили вовремя , В.П. умер
так верно :?: так по вашему должно быть ? когда счет идет на часы ? между посинением первой ноги и смертью ориентировочно прошло 2-3 часа ... через 3 часа человек перестал выходить на контакт
ЕЩЕ раз - было проигнорировано ДВЕ жалобы на стремительное ухудшение здоровья и все последующие
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:08

  justit написав:
  Hotab написав:Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"


Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так :lol:

Рекомендуете в блек-лист? -- возможно и стоит: не помню ни строки полезной информации от той учетки...
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:35

  justit написав:
  yama написав:третий звонок родственников был просто проигнорирован . Не так страшен Ковид как наши медики :!: от посинения ноги до момента когда человек перестал отвечать прошло около 3х часов и было более 3х звонков к врачу с просьбой подойти к больному !


Это все очень печально.
Вероятно родственникам нужно было не звонить, а "занести" :(

Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...
ol_zy
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Пон 12 кві, 2021 11:14
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