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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3134313531363137

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 153
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Хоть какая-то польза от коронои есть.

Раньше взять больничный на неделю или больше - это была целая эпопея, сравнимая с финмоном в Монобанке. Грипп - на тебе три дня. Нет температуры - врача вызвать не можешь.

Постепенно ситуация стала переходить в более здоровую: не везде, но кое-где сами работодатели стали предоставлять возможность "поболеть" несколько дней без всяких больничных. Да и больничные врачи стали выписывать на неделю (пять дней).

Сейчас же даже с банальным насморком оказывается можно лечиться дома две недели. Есть таки польза от короноии.


Хорошо там, где больничные вообще не нужны, начальство дает тебе в экстренных случаях болеть хоть пару месяцев с сохранением зарплаты, да и вообще на работу ходить не нужно, вся работа на удаленке.
В капитализме с человеческим лицом именно так.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:47

  _hunter написав:
  justit написав:
  Hotab написав:Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"


Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так :lol:

Рекомендуете в блек-лист? --


Нет.
Да кто я вообще такой, чтоб тут рекомендовать? :?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:50

  ol_zy написав:Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...


"Занос" - не обязанность вроде как.
"Правило хорошего тона" скорей.

В СМИ не видел об этом ничего.
На Фейсбуке тоже.

Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно).
Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя.
justit
 
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Пон 12 кві, 2021 12:51
ЛОБ

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