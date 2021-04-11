Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3134313531363137 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 153 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 48 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 74 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 153 Додано: Пон 12 кві, 2021 12:31 vitaliy_berdinskikh написав: Хоть какая-то польза от коронои есть.



Раньше взять больничный на неделю или больше - это была целая эпопея, сравнимая с финмоном в Монобанке. Грипп - на тебе три дня. Нет температуры - врача вызвать не можешь.



Постепенно ситуация стала переходить в более здоровую: не везде, но кое-где сами работодатели стали предоставлять возможность "поболеть" несколько дней без всяких больничных. Да и больничные врачи стали выписывать на неделю (пять дней).



Сейчас же даже с банальным насморком оказывается можно лечиться дома две недели. Есть таки польза от короноии. Хоть какая-то польза от коронои есть.Раньше взять больничный на неделю или больше - это была целая эпопея, сравнимая с финмоном в Монобанке. Грипп - на тебе три дня. Нет температуры - врача вызвать не можешь.Постепенно ситуация стала переходить в более здоровую: не везде, но кое-где сами работодатели стали предоставлять возможность "поболеть" несколько дней без всяких больничных. Да и больничные врачи стали выписывать на неделю (пять дней).Сейчас же даже с банальным насморком оказывается можно лечиться дома две недели. Есть таки польза от короноии.



Хорошо там, где больничные вообще не нужны, начальство дает тебе в экстренных случаях болеть хоть пару месяцев с сохранением зарплаты, да и вообще на работу ходить не нужно, вся работа на удаленке.

В капитализме с человеческим лицом именно так. Хорошо там, где больничные вообще не нужны, начальство дает тебе в экстренных случаях болеть хоть пару месяцев с сохранением зарплаты, да и вообще на работу ходить не нужно, вся работа на удаленке.В капитализме с человеческим лицом именно так. kluychkooleg Повідомлень: 596 З нами з: 30.12.19 Подякував: 14 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 12:47 _hunter написав: justit написав: Hotab написав: Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает" Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"



Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так

Рекомендуете в блек-лист? -- Рекомендуете в блек-лист? --



Нет.

Да кто я вообще такой, чтоб тут рекомендовать? Нет.Да кто я вообще такой, чтоб тут рекомендовать? justit Повідомлень: 5177 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1594 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 кві, 2021 12:50 ol_zy написав: Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь... Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...



"Занос" - не обязанность вроде как.

"Правило хорошего тона" скорей.



В СМИ не видел об этом ничего.

На Фейсбуке тоже.



Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно).

Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя. "Занос" - не обязанность вроде как."Правило хорошего тона" скорей.В СМИ не видел об этом ничего.На Фейсбуке тоже.Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно).Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя. justit Повідомлень: 5177 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1594 раз. Подякували: 380 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3134313531363137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7430 1773500

ЛОБ Пон 12 кві, 2021 12:51