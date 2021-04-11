vitaliy_berdinskikh написав:Хоть какая-то польза от коронои есть.
Раньше взять больничный на неделю или больше - это была целая эпопея, сравнимая с финмоном в Монобанке. Грипп - на тебе три дня. Нет температуры - врача вызвать не можешь.
Постепенно ситуация стала переходить в более здоровую: не везде, но кое-где сами работодатели стали предоставлять возможность "поболеть" несколько дней без всяких больничных. Да и больничные врачи стали выписывать на неделю (пять дней).
Сейчас же даже с банальным насморком оказывается можно лечиться дома две недели. Есть таки польза от короноии.
Хорошо там, где больничные вообще не нужны, начальство дает тебе в экстренных случаях болеть хоть пару месяцев с сохранением зарплаты, да и вообще на работу ходить не нужно, вся работа на удаленке. В капитализме с человеческим лицом именно так.
ol_zy написав:Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...
"Занос" - не обязанность вроде как. "Правило хорошего тона" скорей.
В СМИ не видел об этом ничего. На Фейсбуке тоже.
Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно). Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя.