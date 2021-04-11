vitaliy_berdinskikh написав:Хоть какая-то польза от коронои есть.
Раньше взять больничный на неделю или больше - это была целая эпопея, сравнимая с финмоном в Монобанке. Грипп - на тебе три дня. Нет температуры - врача вызвать не можешь.
Постепенно ситуация стала переходить в более здоровую: не везде, но кое-где сами работодатели стали предоставлять возможность "поболеть" несколько дней без всяких больничных. Да и больничные врачи стали выписывать на неделю (пять дней).
Сейчас же даже с банальным насморком оказывается можно лечиться дома две недели. Есть таки польза от короноии.
Хорошо там, где больничные вообще не нужны, начальство дает тебе в экстренных случаях болеть хоть пару месяцев с сохранением зарплаты, да и вообще на работу ходить не нужно, вся работа на удаленке. В капитализме с человеческим лицом именно так.
ol_zy написав:Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...
"Занос" - не обязанность вроде как. "Правило хорошего тона" скорей.
В СМИ не видел об этом ничего. На Фейсбуке тоже.
Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно). Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя.
Индия одобрила экстренное применение российской вакцины "Спутник V" https://focus.ua/world/479759-indiya-od ... -sputnik-v Индийцы реально молодцы! Спихнули втридорога на Украину свою астразенеку домашнего разлива (все помнят слова Порошенко?), а на вырученные деньги будут налаживать производство Спутника! Поздравляю индийцев с их правительством и завидую им по-хорошему! МО-ЛОД-ЦЫ!!
kluychkooleg написав: Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт?
kluychkooleg написав: Попрошайничать - последнее дело. Не верь, не бойся, не проси. Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?
Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Востаннє редагувалось tumos в Пон 12 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Баблонавт написав:Индийцы реально молодцы! Спихнули втридорога на Украину свою астразенеку домашнего разлива (все помнят слова Порошенко?), а на вырученные деньги будут налаживать производство Спутника! Поздравляю индийцев с их правительством и завидую им по-хорошему! МО-ЛОД-ЦЫ!!
Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину. https://www.businesstoday.in/latest/tre ... 36149.html Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка.
Баблонавт написав:Индийцы реально молодцы! Спихнули втридорога на Украину свою астразенеку домашнего разлива (все помнят слова Порошенко?), а на вырученные деньги будут налаживать производство Спутника! Поздравляю индийцев с их правительством и завидую им по-хорошему! МО-ЛОД-ЦЫ!!
Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину. https://www.businesstoday.in/latest/tre ... 36149.html Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка.
Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке. Причём ещё "вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI)". Закупка понятна - вакцин в Индии не хватает. А выступление Баблонавта чисто политическое. Причём, пишет чушь.