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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3134313531363137

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 153
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
48
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
74
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:31

  vitaliy_berdinskikh написав:Хоть какая-то польза от коронои есть.

Раньше взять больничный на неделю или больше - это была целая эпопея, сравнимая с финмоном в Монобанке. Грипп - на тебе три дня. Нет температуры - врача вызвать не можешь.

Постепенно ситуация стала переходить в более здоровую: не везде, но кое-где сами работодатели стали предоставлять возможность "поболеть" несколько дней без всяких больничных. Да и больничные врачи стали выписывать на неделю (пять дней).

Сейчас же даже с банальным насморком оказывается можно лечиться дома две недели. Есть таки польза от короноии.


Хорошо там, где больничные вообще не нужны, начальство дает тебе в экстренных случаях болеть хоть пару месяцев с сохранением зарплаты, да и вообще на работу ходить не нужно, вся работа на удаленке.
В капитализме с человеческим лицом именно так.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:47

  _hunter написав:
  justit написав:
  Hotab написав:Увы, это так. Уровень маразма персонажа в конкретно этой ветке зашкаливает (ничего кроме повторяющихся плоских шутеек "ковид-про", "недостаточно запугивает"


Это не мое дело, но вангую, что человек сей просто от смеха "уделывается", когда его посты воспринимают вот так :lol:

Рекомендуете в блек-лист? --


Нет.
Да кто я вообще такой, чтоб тут рекомендовать? :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:50

  ol_zy написав:Не "занести", а за руку притянуть к больному. Результат от "занести" был бы такой же. "Занос" - это ваша обязанность и очень часто не означает, что врач начнет что-то делать лучше он и так делает все от него зависящее - заглядывает в окошко и смотрит что пациент тыкает в смарт. Думаю, там только скандал с личным присутствием мог бы помочь...


"Занос" - не обязанность вроде как.
"Правило хорошего тона" скорей.

В СМИ не видел об этом ничего.
На Фейсбуке тоже.

Стало быть никакого скандала и нет (но это не точно).
Возможно это фейковая новость, ну или правда, но доказать ничего нельзя.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:34

Индия одобрила экстренное применение российской вакцины "Спутник V"
https://focus.ua/world/479759-indiya-od ... -sputnik-v
Индийцы реально молодцы!
Спихнули втридорога на Украину свою астразенеку домашнего разлива (все помнят слова Порошенко?), а на вырученные деньги будут налаживать производство Спутника!
Поздравляю индийцев с их правительством и завидую им по-хорошему!
МО-ЛОД-ЦЫ!!
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:34

  kluychkooleg написав:
Ладно, проехали. Мне в их шкуру не влезть. Но получается, что у нас масса людей, не имеющих подушки безопасности на случай болезни? Лечение-то будет на порядок дороже, чем КТ. Обречены на смерть? А вдруг онкология? Или инсульт?


Как бы эти данные не являются секретом

https://www.unian.net/society/bolee-che ... 75200.html

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... rafii-nanu
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:45

  kluychkooleg написав:
Попрошайничать - последнее дело.
Не верь, не бойся, не проси.
Почему должен выжить тот, кто не стыдится попрошайничать, а не тот, кто стыдится и рассчитывает на свои силы всю свою жизнь?


Какое отношение попрошайничество имеет к просьбе о помощи в критические моменты ? В чем проблема оказать посильную помощь. Поделись хоть гривной, если можешь. Да и финансовый успех не гарантирован человеку на всю его жизнь. Предлагаете родителям безучастно смотреть как уходит их ребенок в силу того, что просьба о помощи якобы является попрошайничеством ?
Востаннє редагувалось tumos в Пон 12 кві, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Баблонавт написав:Индийцы реально молодцы!
Спихнули втридорога на Украину свою астразенеку домашнего разлива (все помнят слова Порошенко?), а на вырученные деньги будут налаживать производство Спутника!
Поздравляю индийцев с их правительством и завидую им по-хорошему!
МО-ЛОД-ЦЫ!!

Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину.
https://www.businesstoday.in/latest/tre ... 36149.html
Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Баблонавт написав:на Украину

Опять после бояры к нам свинота приплелась?
ПНХ, водки нет. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:30

  lapay написав:
  Баблонавт написав:Индийцы реально молодцы!
Спихнули втридорога на Украину свою астразенеку домашнего разлива (все помнят слова Порошенко?), а на вырученные деньги будут налаживать производство Спутника!
Поздравляю индийцев с их правительством и завидую им по-хорошему!
МО-ЛОД-ЦЫ!!

Індійці Ковішилдом вже провакцинували свої 90 млн населення, причому було всього 13 ускладнень. Там люди б'ються за цю вакцину.
https://www.businesstoday.in/latest/tre ... 36149.html
Супутника виробили порядка 10 млн доз. Раша без Індії буде три роки щеплення робити, бо немає чим. Тому і впали їм в ноги - допоможіть, будь ласка. :)

Вообще-то, в заметке по ссылке Баблонавта ни слова о "налаживнии производства" Спутника в Индии, а только о закупке. Причём ещё "вакцину должен одобрить Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI)". Закупка понятна - вакцин в Индии не хватает.
А выступление Баблонавта чисто политическое. Причём, пишет чушь.
ЛАД
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Пон 12 кві, 2021 13:27
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